Ибрагимович жестко высказался о VAR и роли Роналду в сборной Португалии

Дата публикации: 04-07-2026 09:58

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович выступил с резкой критикой судейства после матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Португалии одержала победу над Хорватией со счетом 2:1. Легендарный форвард считает, что решающий эпизод встречи был трактован неверно, а отмененный в концовке гол хорватской команды лишил матч еще более драматичной развязки.

По мнению Ибрагимовича, игра получилась яркой и зрелищной, однако впечатление от нее было испорчено вмешательством системы VAR. Швед убежден, что мяч, который мог восстановить равновесие на последних минутах встречи, был отменен без достаточных оснований. Он заявил, что подобное решение нельзя считать очевидным и бесспорным, особенно когда речь идет о ключевом эпизоде матча плей-офф мирового первенства.

Ибрагимович подробно остановился на моменте с предполагаемым офсайдом. По его словам, при внимательном просмотре повторов видно, что защитник сборной Португалии Ренату Вейга коснулся мяча, а это, по мнению экс-форварда, должно было повлиять на трактовку эпизода. Он также отметил, что хорватский футболист, оказавшийся в центре внимания арбитров, не изменял траекторию полета мяча и не совершал действий, которые могли бы оправдать фиксацию положения «вне игры».

Шведский экс-футболист заявил, что подобные решения должны приниматься только при наличии абсолютно убедительных доказательств. По его мнению, если существуют даже минимальные сомнения, гол не следует отменять, особенно когда речь идет о последних минутах встречи, способной изменить судьбу команды на турнире. Ибрагимович назвал произошедшее крайне несправедливым по отношению к сборной Хорватии, которая, по его словам, сражалась до самого финального свистка и заслуживала шанса продолжить борьбу.

Не менее жестко бывший нападающий высказался и о сборной Португалии. По его мнению, команда слишком сильно зависит от Криштиану Роналду, несмотря на возраст капитана. Ибрагимович считает, что португальской сборной пора активнее доверять более молодым игрокам, а не строить игру исключительно вокруг своего многолетнего лидера.

В качестве примера он привел нападающего Гонсалу Рамуша, который, по словам шведа, сумел быстро отличиться после выхода на поле и продемонстрировал эффективность в атаке. По мнению Ибрагимовича, подобные футболисты способны дать национальной команде больше динамики и разнообразия в нападении.

Кроме того, экс-форвард выразил мнение, что игровые качества Роналду уже не соответствуют тем требованиям, которые предъявляются к центральному нападающему на уровне чемпионата мира. Он отметил, что легендарный португалец уже не обладает прежней мобильностью и все чаще действует исключительно в штрафной площади соперника, ожидая передач от партнеров.

Высказывания Ибрагимовича наверняка вызовут широкий резонанс в футбольном сообществе. Тем более что спорный эпизод с отмененным голом Хорватии уже стал одним из самых обсуждаемых моментов нынешнего чемпионата мира. Вопросы к работе VAR и трактовке отдельных игровых ситуаций продолжают оставаться предметом дискуссий среди болельщиков, экспертов и бывших футболистов, а комментарии столь авторитетной фигуры, как Златан, только усиливают внимание к произошедшему.