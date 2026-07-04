Тренер Кабо-Верде заявил, что команда прославила свою страну на ЧМ-2026

Дата публикации: 04-07-2026 10:00

Главный тренер сборной Кабо-Верде Бубишта высоко оценил выступление своей команды на чемпионате мира 2026 года, несмотря на поражение от Аргентины в матче 1/16 финала. По словам наставника, футболисты достойно представили свою страну на крупнейшем футбольном турнире планеты и доказали, что способны на равных бороться даже с действующими чемпионами мира.

Встреча с аргентинцами получилась одной из самых напряженных на стадии плей-офф. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в дополнительное время команды вновь обменялись забитыми мячами. Лишь автогол защитника Кабо-Верде Динея Боржеша после подачи Лионеля Месси позволил Аргентине вырвать победу со счетом 3:2 и продолжить защиту чемпионского титула.

После финального свистка Бубишта не стал акцентировать внимание на неудачном результате. Вместо этого он подчеркнул, что испытывает огромную гордость за своих футболистов и за то, каким образом команда провела весь турнир. По мнению специалиста, сборная Кабо-Верде сумела показать собственный стиль игры, сохранила верность своей футбольной философии и заслужила уважение болельщиков по всему миру.

Наставник отметил, что главным достижением команды стало не только достойное сопротивление одному из фаворитов чемпионата мира, но и способность сохранить характер в самых сложных ситуациях. Кабо-Верде дважды сумел восстановить равновесие в матче против Аргентины и был всего в нескольких минутах от серии пенальти, что само по себе стало серьезным достижением для африканской сборной.

Особенно примечательно, что команда завершила турнир, не потерпев ни одного поражения в основное время. Уже на групповом этапе Кабо-Верде продемонстрировал высокий уровень организации игры, сыграв вничью с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0). Эти результаты позволили сборной выйти в плей-офф и подтвердить, что успешное выступление не было случайностью.

Матч с Аргентиной стал логичным продолжением этого пути. Несмотря на статус явного аутсайдера, Кабо-Верде не только выдержал давление действующих чемпионов мира, но и заставил их бороться до последних минут дополнительного времени. Команда показала дисциплинированную игру в обороне, самоотверженность и умение использовать свои шансы в атаке.

Хотя турнир для Кабо-Верде завершился, выступление сборной наверняка войдет в историю национального футбола как одно из самых успешных. Болельщики получили команду, которая не боялась играть против сильнейших соперников и сумела доказать, что может быть конкурентоспособной даже на мировом уровне.

Теперь сборная Аргентины продолжит борьбу за сохранение чемпионского титула. В следующем раунде плей-офф действующим чемпионам мира предстоит встретиться со сборной Египта, тогда как футболисты Кабо-Верде покидают турнир с высоко поднятой головой, заслужив признание благодаря своему характеру, организованной игре и впечатляющему выступлению на чемпионате мира 2026 года.