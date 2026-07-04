Джака ответил на вопросы о возможном переходе в «Челси»

Дата публикации: 04-07-2026 10:03

Полузащитник сборной Швейцарии и английского «Сандерленда» Гранит Джака прокомментировал многочисленные слухи, связывающие его с возможным переходом в лондонский «Челси». Опытный хавбек дал понять, что не намерен обсуждать вопросы своего будущего в разгар чемпионата мира 2026 года, подчеркнув, что сейчас все его внимание сосредоточено исключительно на выступлении национальной команды.

По словам футболиста, решение трансферных вопросов не входит в круг его обязанностей. Джака отметил, что подобными переговорами занимаются его представители, тогда как сам он предпочитает полностью сосредоточиться на подготовке к матчам мирового первенства. Полузащитник дал понять, что не хочет отвлекаться на многочисленные публикации в прессе и различные слухи, которые традиционно сопровождают летнее трансферное окно.

Интерес к швейцарскому футболисту со стороны «Челси» остается одной из наиболее обсуждаемых тем последних недель. Ранее сообщалось, что руководство «Сандерленда» уведомило лондонский клуб о нежелании отпускать одного из своих ключевых игроков. В английском клубе высоко оценивают вклад Джаки и рассчитывают сохранить его в составе перед новым сезоном.

Тем не менее информация о возможном трансфере продолжает регулярно появляться в европейских СМИ. По последним данным, переговорный процесс между клубами не прекращен, а стороны продолжают обсуждать различные варианты потенциальной сделки. Пока официальных заявлений по этому поводу сделано не было, однако интерес «Челси» к опытному полузащитнику сохраняется.

Отдельное внимание журналисты уделяют позиции самого футболиста. По информации прессы, Джака не исключает возможность смены клуба и положительно относится к перспективе продолжить карьеру на «Стэмфорд Бридж». Одним из факторов, способных повлиять на его решение, называют желание вновь работать под руководством Хаби Алонсо. Кроме того, важную роль играет возможность жить в Лондоне, который считается одним из наиболее привлекательных городов для профессиональных футболистов.

Несмотря на активное обсуждение трансферного будущего, сам полузащитник предпочитает не комментировать подобные сообщения. Его главной задачей остается успешное выступление в составе сборной Швейцарии на чемпионате мира, где команда продолжает борьбу за высокие результаты.

Ожидается, что более конкретная информация о будущем Джаки появится уже после завершения мирового первенства. Именно тогда клубы смогут сосредоточиться на переговорах, а футболист — принять окончательное решение относительно следующего этапа своей карьеры. До этого момента любые разговоры о переходе остаются лишь предметом обсуждений, тогда как сам швейцарский хавбек намерен полностью сконцентрироваться на футболе и помочь своей национальной команде добиться максимально возможного результата на чемпионате мира 2026 года.