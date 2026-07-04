Колумбия обыграла Гану и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Дата публикации: 04-07-2026 10:04

Сборная Колумбии продолжила успешное выступление на чемпионате мира 2026 года, завоевав путевку в 1/8 финала после минимальной победы над национальной командой Ганы. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити, завершилась со счетом 1:0 в пользу южноамериканской команды, которая сумела сохранить добытое в начале матча преимущество.

Колумбийцы активно начали встречу и сразу постарались взять игру под свой контроль. Однако уже на восьмой минуте тренерскому штабу пришлось вносить вынужденные коррективы в состав. Нападающий Джон Кордоба получил повреждение и не смог продолжить игру, уступив место партнеру по команде. Потеря одного из основных форвардов могла серьезно осложнить задачу южноамериканцев, однако команда быстро адаптировалась к изменениям.

Несмотря на раннюю замену, сборная Колумбии продолжила действовать агрессивно в атаке и вскоре добилась своего. На 14-й минуте Джон Арьяс оказался в центре результативной комбинации и точным ударом отправил мяч в сетку ворот соперника. Этот гол стал единственным в матче, но именно он обеспечил колумбийцам выход в следующую стадию мирового первенства.

После пропущенного мяча сборная Ганы постаралась перехватить инициативу и стала чаще атаковать, стремясь восстановить равновесие. Африканская команда создала несколько опасных моментов, однако надежная игра обороны Колумбии и уверенные действия голкипера не позволили изменить счет на табло. Южноамериканцы грамотно действовали без мяча, уверенно контролировали ход встречи и не позволили сопернику воспользоваться своими шансами.

Победа стала закономерным продолжением успешного выступления Колумбии на турнире. На групповом этапе команда заняла первое место в квартете K, набрав семь очков и подтвердив статус одного из наиболее организованных коллективов чемпионата мира. Уверенная игра в обороне и эффективная реализация моментов позволили колумбийцам выйти в плей-офф с первого места и сохранить хорошие шансы на дальнейшее продвижение по турнирной сетке.

Для сборной Ганы нынешний чемпионат мира завершился. Африканская команда заняла третью строчку в группе L, набрав четыре очка, однако сумела пробиться в стадию плей-офф, где достойно сопротивлялась одному из сильнейших представителей Южной Америки. Несмотря на поражение, ганские футболисты продемонстрировали характер и боролись до самого финального свистка.

Теперь сборную Колумбии ожидает еще более серьезное испытание. В 1/8 финала команда встретится со Швейцарией, которая также уверенно преодолела предыдущую стадию турнира. Победитель этого противостояния продолжит борьбу за главный футбольный трофей планеты, а предстоящий матч обещает стать одним из самых интересных на следующем этапе чемпионата мира.

Мировое первенство 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Действующим чемпионом остается сборная Аргентины, однако Колумбия уже доказала, что способна навязать борьбу сильнейшим командам мира. Если южноамериканцы сохранят нынешний уровень игры, они вполне могут стать одним из главных открытий решающей стадии турнира.