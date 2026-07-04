Кто с кем сыграет в 1/8 финала чемпионата мира - полный список пар

Дата публикации: 04-07-2026 10:07

После завершения заключительного матча стадии 1/16 финала между сборными Колумбии и Ганы окончательно сформировалась сетка 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Победа колумбийской команды со счетом 1:0 поставила точку в первом раунде плей-офф и определила все пары, которые продолжат борьбу за главный футбольный трофей планеты.

Следующий этап мирового первенства обещает подарить сразу несколько громких противостояний. В борьбе за выход в четвертьфинал встретятся как признанные фавориты турнира, так и команды, уже успевшие преподнести сенсации на нынешнем чемпионате мира.

Особый интерес вызывает матч между действующим чемпионом мира Аргентиной и сборной Египта. Южноамериканцы лишь в дополнительное время сумели сломить сопротивление Кабо-Верде, тогда как египтяне прошли Австралию, выиграв серию пенальти. Обе команды подходят к игре с хорошим эмоциональным настроем, что делает это противостояние одним из самых ожидаемых.

Не менее интригующей выглядит встреча Испании и Португалии. Соседи по Пиренейскому полуострову неоднократно проводили принципиальные матчи на крупнейших международных турнирах, и очередное их противостояние наверняка привлечет внимание миллионов болельщиков по всему миру.

Серьезное испытание ожидает и хозяев турнира. Сборная США, уверенно преодолевшая предыдущий этап, встретится с одним из фаворитов чемпионата — Бельгией. Американцы постараются использовать поддержку домашних трибун, тогда как бельгийцы рассчитывают подтвердить свой высокий статус.

Еще одной центральной афишей 1/8 финала станет поединок между Англией и Мексикой. Англичанам предстоит сыграть в непростых условиях высокогорья на легендарном стадионе «Ацтека», где хозяев будет поддерживать многотысячная армия болельщиков.

Также путевку в четвертьфинал разыграют Франция и Парагвай. Французская команда считается одним из главных претендентов на победу в турнире, однако парагвайцы уже доказали, что способны преподносить сюрпризы в матчах против более именитых соперников.

Сборная Канады, продолжающая радовать своих поклонников уверенной игрой, встретится с Марокко — одной из самых организованных команд нынешнего мирового первенства. Это противостояние обещает стать одним из самых непредсказуемых на стадии плей-офф.

Не менее интересной выглядит встреча между Норвегией и Бразилией. Норвежцы во главе с Эрлингом Холандом постараются остановить пятикратных чемпионов мира, которых ведет к новым победам Карло Анчелотти.

Полный список пар 1/8 финала чемпионата мира 2026 года выглядит следующим образом:

- Колумбия — Швейцария;

- Аргентина — Египет;

- Испания — Португалия;

- Бельгия — США;

- Англия — Мексика;

- Франция — Парагвай;

- Канада — Марокко;

- Норвегия — Бразилия.

Матчи 1/8 финала пройдут с 4 по 7 июля. По их итогам определятся восемь сильнейших сборных турнира, которые продолжат борьбу за чемпионский титул. Финал чемпионата мира 2026 года состоится 19 июля. Пока действующим обладателем трофея остается сборная Аргентины, однако по мере приближения решающих стадий конкуренция становится все острее, а каждая ошибка может оказаться решающей на пути к главному футбольному титулу мира.