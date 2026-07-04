Сборная Англии усилила меры безопасности перед матчем с Мексикой

Дата публикации: 04-07-2026 10:09

Сборная Англии предпринимает дополнительные меры, чтобы обеспечить футболистам полноценный отдых перед одним из самых важных матчей чемпионата мира 2026 года. Накануне встречи 1/8 финала против Мексики тренерский штаб и медицинская служба команды уделяют особое внимание качеству сна игроков, опасаясь возможных провокаций со стороны местных болельщиков.

По информации британских СМИ, руководство английской сборной намерено максимально скрыть место проживания команды в Мехико. Однако внутри делегации понимают, что полностью исключить вероятность утечки информации практически невозможно, особенно с учетом активности социальных сетей и большого количества болельщиков, следящих за передвижением участников мирового первенства.

Подобные меры предосторожности связаны с недавним инцидентом, произошедшим перед матчем сборных Мексики и Эквадора в 1/16 финала. Тогда группа мексиканских болельщиков устроила шумовую акцию возле гостиницы, где остановилась команда соперника. По сообщениям очевидцев, ночью рядом с отелем запускались фейерверки, что мешало футболистам Эквадора нормально отдохнуть перед важнейшей игрой. На следующий день мексиканская сборная одержала победу со счетом 2:0 и вышла в следующий раунд турнира.

Чтобы не допустить повторения подобного сценария, в лагере английской команды подготовили комплекс дополнительных мер. Футболистам и сотрудникам сборной, которые не взяли с собой специальные аксессуары для сна, предложат воспользоваться берушами, масками для глаз, а также натуральными средствами, способствующими спокойному засыпанию. Кроме того, в распоряжении команды будут генераторы белого шума, способные заглушать внешние звуки и создавать более комфортные условия для отдыха.

Медицинский штаб сборной считает, что полноценный сон может сыграть важнейшую роль перед матчем столь высокого уровня. В условиях насыщенного календаря чемпионата мира качественное восстановление становится одним из ключевых факторов, влияющих на физическую готовность игроков и их способность выдерживать высокие нагрузки.

Дополнительную сложность для англичан представляет место проведения встречи. Матч состоится на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико, который расположен на высоте около 2200 метров над уровнем моря. Разреженный воздух, дневная жара и ожидаемая поддержка десятков тысяч мексиканских болельщиков создадут для команды Томаса Тухеля крайне непростые условия.

Предстоящий поединок обещает стать одним из центральных событий стадии 1/8 финала. Победитель встречи продолжит борьбу за чемпионский титул, а проигравший завершит выступление на турнире. Именно поэтому английская сборная стремится исключить любые факторы, способные негативно сказаться на подготовке команды, уделяя внимание даже таким деталям, как качество сна футболистов.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Мексике и Канаде и уже стал историческим благодаря новому формату с участием 48 национальных сборных. По мере приближения решающих стадий каждая деталь подготовки приобретает особое значение, а команды стараются использовать все доступные средства, чтобы получить даже минимальное преимущество перед своими соперниками.