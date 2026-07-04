«Барселона» предложила «Манчестер Юнайтед» трансфер Жюля Кунде

Дата публикации: 04-07-2026 10:11

«Барселона» продолжает работу над формированием состава на новый сезон и, по информации зарубежных СМИ, предложила «Манчестер Юнайтед» рассмотреть возможность подписания защитника Жюля Кунде. Каталонский клуб готов расстаться с французским футболистом, однако рассчитывает получить за него солидную компенсацию, соответствующую его статусу и опыту выступлений на самом высоком уровне.

Сообщается, что руководство сине-гранатовых оценивает Кунде более чем в 58 миллионов евро. Именно такую сумму «Барселона» хотела бы выручить за одного из ведущих защитников команды в случае его продажи нынешним летом. При этом потенциальным покупателям придется учитывать не только стоимость трансфера, но и значительные расходы на содержание игрока.

Одним из главных препятствий для возможной сделки считается заработная плата французского футболиста. По имеющейся информации, Кунде получает более 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что делает его одним из самых высокооплачиваемых защитников европейского футбола. Подобные финансовые условия способны существенно сократить круг клубов, готовых вести предметные переговоры о его приобретении.

Несмотря на предложение со стороны «Барселоны», в «Манчестер Юнайтед» пока не рассматривают переход Кунде как приоритетную задачу. Руководство английского клуба продолжает реализацию собственной трансферной стратегии, сосредоточив основные усилия на усилении других позиций. В первую очередь манкунианцы намерены подписать центрального полузащитника, который должен стать ключевой фигурой в обновленной средней линии команды.

Кроме того, в планы «Юнайтед» входит приобретение нового левого защитника. Именно эта позиция считается одной из наиболее проблемных в составе, поэтому клуб предпочитает направить основные финансовые ресурсы на поиск исполнителя данного амплуа, а не на усиление правого фланга или центра обороны, где способен играть Кунде.

Тем не менее кандидатура французского защитника полностью не исключается. Жюль Кунде уже давно зарекомендовал себя как универсальный футболист, способный одинаково эффективно действовать как в центре обороны, так и на правом фланге. Именно эта универсальность делает его привлекательным вариантом для многих европейских грандов.

За время выступлений в «Барселоне» француз стал одним из наиболее стабильных игроков оборонительной линии команды. Его сильными сторонами считаются высокая скорость, уверенная игра один в один, умение начинать атаки первым пасом и богатый опыт выступлений на международном уровне. Именно поэтому интерес к футболисту сохраняется даже несмотря на высокую стоимость потенциальной сделки.

Ожидается, что окончательное решение по будущему Кунде будет зависеть от активности клубов на трансферном рынке в ближайшие недели. Если «Манчестер Юнайтед» успешно закроет свои приоритетные позиции, английский клуб может вернуться к рассмотрению кандидатуры французского защитника. Однако на данный момент вероятность такого перехода остается невысокой, поскольку внимание руководства сосредоточено на других направлениях усиления состава.