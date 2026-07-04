Трансфер Горецки в «Милан» сорвался

Дата публикации: 04-07-2026 22:32

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка не станет игроком «Милана» в нынешнее летнее трансферное окно. Несмотря на то что между футболистом и итальянским клубом существовали контакты, вероятность перехода практически исчезла после серьезных изменений, произошедших в руководстве и тренерском штабе «россонери».

По информации итальянских СМИ, стороны действительно поддерживали диалог и рассматривали возможность сотрудничества. Однако кадровые перестановки внутри клуба привели к изменению трансферных приоритетов. В результате кандидатура опытного немецкого полузащитника перестала рассматриваться как одна из ключевых для усиления состава.

Неопределенность вокруг будущего Горецки сохраняется, поскольку интерес к нему продолжают проявлять другие представители Серии А. В частности, возможность приглашения 31-летнего хавбека обсуждают в «Ювентусе». Тем не менее на данный момент туринский клуб не ведет активных переговоров и не предпринимает конкретных шагов для оформления сделки. Пока интерес носит скорее ознакомительный характер, а трансфер не входит в число первоочередных задач руководства.

Леон Горецка остается одним из самых титулованных немецких футболистов своего поколения. С 2018 года он выступал за «Баварию», где стал важной частью одной из сильнейших команд Европы. За годы, проведенные в Мюнхене, полузащитник неоднократно подтверждал свой высокий уровень, сочетая большой объем работы в центре поля, физическую мощь, отличное видение игры и способность регулярно подключаться к атакам.

За восемь лет в составе «Баварии» Горецка собрал впечатляющую коллекцию трофеев. Вместе с мюнхенским клубом он семь раз выигрывал чемпионат Германии, трижды становился обладателем Кубка страны и четыре раза поднимал над головой Суперкубок Германии. Кроме успехов на внутренней арене, полузащитник добился выдающихся результатов и в международных соревнованиях.

Главным достижением в его карьере стала победа в Лиге чемпионов сезона-2019/2020, когда «Бавария» оформила один из самых ярких триумфов в своей истории. После этого команда также выиграла Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, завершив один из наиболее успешных периодов в истории немецкого гранда.

Несмотря на богатый послужной список и огромный опыт выступлений на самом высоком уровне, будущее Горецки пока остается открытым. Интерес со стороны ведущих европейских клубов сохраняется, однако конкретных договоренностей на сегодняшний день нет. Не исключено, что ситуация изменится ближе к завершению летнего трансферного окна, когда многие команды окончательно определятся со своими кадровыми потребностями.

Пока же можно констатировать, что переход в «Милан», который еще недавно активно обсуждался в прессе, этим летом не состоится. Теперь внимание будет приковано к другим потенциальным вариантам продолжения карьеры немецкого полузащитника, имя которого по-прежнему остается одним из самых заметных на европейском трансферном рынке.