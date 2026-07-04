Тчуамени пропустит матч Франции с Парагваем на чемпионате мира

Дата публикации: 04-07-2026 22:34

Сборная Франции понесла серьезную кадровую потерю накануне матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Полузащитник мадридского «Реала» и один из лидеров национальной команды Орельен Тчуамени не сможет принять участие во встрече с Парагваем из-за повреждения, полученного во время подготовки к игре.

По информации французских СМИ, неприятный эпизод произошел на предматчевой тренировке в пятницу. Во время одного из игровых упражнений футболист почувствовал дискомфорт в области бедра. После медицинского обследования тренерский штаб и врачи команды приняли решение не включать хавбека в заявку на предстоящий матч, чтобы избежать риска усугубления травмы.

Несмотря на неприятную новость, характер повреждения не вызывает серьезных опасений. По предварительным оценкам медицинского штаба, на полное восстановление Тчуамени потребуется около четырех дней. Это означает, что в случае успешного выступления французской сборной в матче против Парагвая полузащитник сможет вернуться в строй уже к четвертьфинальной встрече, которая запланирована на 9 июля.

Отсутствие Тчуамени станет ощутимой потерей для команды. На протяжении последних лет он остается одним из ключевых игроков средней линии сборной Франции, выполняя большой объем оборонительной работы, участвуя в организации атак и обеспечивая необходимый баланс между защитой и нападением. Кроме того, полузащитник является одним из вице-капитанов команды, что подчеркивает его авторитет внутри коллектива.

Главному тренеру французской сборной теперь предстоит перестроить центр поля. Наиболее вероятным кандидатом на место Тчуамени в стартовом составе считается Ману Коне. Молодой полузащитник уже имеет опыт выступлений за национальную команду и способен добавить команде динамики, однако заменить одного из ведущих игроков сборной в столь важном матче будет непростой задачей.

Матч против Парагвая имеет огромное значение для французской команды, которая считается одним из главных претендентов на победу в чемпионате мира. Любая ошибка на стадии плей-офф может привести к досрочному завершению борьбы за титул, поэтому тренерский штаб предпочел не рисковать здоровьем одного из своих лидеров, рассчитывая сохранить его для возможных следующих раундов турнира.

Французская сборная подходит к игре в статусе фаворита, однако отсутствие Тчуамени может повлиять на баланс в центре поля и потребовать корректировки тактической схемы. В то же время глубина состава позволяет тренерскому штабу рассчитывать на достойную замену, а возвращение полузащитника к четвертьфиналу остается вполне реальным сценарием.

Если Франция сумеет преодолеть сопротивление Парагвая, Тчуамени, как ожидается, вновь сможет помочь своей команде уже в следующем раунде чемпионата мира. До этого момента медицинский штаб сосредоточится на его восстановлении, чтобы один из ключевых игроков сборной подошел к решающим матчам турнира в оптимальной физической форме.