«Рома» заинтересовалась трансфером Мэйсона Гринвуда

Дата публикации: 04-07-2026 22:36

Итальянская «Рома» продолжает работу над усилением атакующей линии и рассматривает возможность приобретения нападающего «Марселя» Мэйсона Гринвуда. По информации итальянских СМИ, римский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг английского форварда и изучает перспективы возможного трансфера в текущее летнее окно.

Интерес со стороны «Ромы» возник на фоне сложной финансовой ситуации, в которой оказался французский клуб. Ранее стало известно, что «Марсель» столкнулся с серьезными требованиями со стороны Управления по финансовому контролю клубов после нарушения правил, регулирующих соотношение футбольных доходов и расходов по итогам сезона-2025/2026. Теперь руководству провансальцев предстоит привести финансовые показатели в соответствие с установленными нормами.

Если клубу не удастся выполнить необходимые требования в ближайшем сезоне, последствия могут оказаться крайне серьезными. Согласно имеющейся информации, «Марселю» может грозить длительное отстранение от участия в еврокубках — вплоть до трех лет. Именно поэтому руководство французской команды рассматривает различные варианты улучшения финансового положения, включая продажу наиболее дорогостоящих игроков.

Одним из главных активов клуба является Мэйсон Гринвуд. В прошедшем сезоне 24-летний нападающий стал настоящим лидером атаки «Марселя» и провел один из лучших отрезков в своей карьере. Во всех турнирах он принял участие в 45 матчах, отметившись 26 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Такие показатели сделали англичанина одним из самых эффективных футболистов французского чемпионата.

Высокая результативность и стабильность не остались незамеченными на европейском трансферном рынке. По оценкам аналитиков, рыночная стоимость Гринвуда составляет около 55 миллионов евро. Именно вокруг этой суммы, как ожидается, могут строиться потенциальные переговоры между клубами, если «Рома» решит перейти от наблюдения к конкретным действиям.

Для римского клуба подписание такого форварда стало бы серьезным усилением перед новым сезоном. Гринвуд способен играть как на позиции центрального нападающего, так и на обоих флангах атаки, что делает его универсальным вариантом для любой тактической схемы. Его скорость, техника, умение завершать атаки и создавать моменты для партнеров могут существенно повысить атакующий потенциал команды.

Однако реализация подобного трансфера будет зависеть сразу от нескольких факторов. Помимо высокой стоимости футболиста, важную роль сыграют финансовые возможности «Ромы» и готовность самого «Марселя» расстаться с одним из своих лидеров. Если французский клуб действительно будет вынужден продавать ведущих игроков ради соблюдения финансовых требований, вероятность перехода значительно возрастет.

В ближайшие недели ситуация вокруг будущего Гринвуда может получить дальнейшее развитие. Пока «Рома» лишь оценивает перспективы сделки, однако интерес к английскому форварду подтверждает стремление римлян усилить состав игроком высокого уровня, способным стать одним из ключевых исполнителей команды в борьбе за высокие места в Серии А и успешное выступление в европейских турнирах.