Дуэ рассказал, как делит место в составе Франции с Баркола

Дата публикации: 04-07-2026 22:38

Нападающий сборной Франции Дезире Дуэ поделился мнением о конкуренции с одноклубником по «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола за место в стартовом составе национальной команды на чемпионате мира 2026 года. По словам футболиста, борьба за игровое время никак не влияет на атмосферу внутри коллектива, поскольку интересы команды для каждого игрока остаются главным приоритетом.

Дуэ подчеркнул, что участие в чемпионате мира является особенным опытом для любого футболиста, а успех на таком турнире невозможен без единства всей команды. Он отметил, что окончательное решение относительно стартового состава всегда остается за главным тренером, тогда как задача каждого игрока заключается в том, чтобы быть полностью готовым выйти на поле в любой момент и помочь сборной добиться положительного результата.

По мнению французского форварда, в составе национальной команды нет места личным амбициям, которые могли бы стоять выше командных интересов. Он заявил, что независимо от того, кто начнет матч с первых минут, каждый футболист обязан сохранять максимальную концентрацию и быть готовым воспользоваться своим шансом. Если тренерский штаб сделает выбор в пользу Баркола, тот, по словам Дуэ, обязательно оправдает доверие. Если же возможность проявить себя получит он сам, то постарается максимально эффективно использовать предоставленное игровое время.

Отдельное внимание Дуэ уделил сравнению собственных игровых качеств с сильными сторонами своего партнера по клубу и сборной. Нападающий отметил, что они обладают разными характеристиками, благодаря чему способны успешно дополнять друг друга как в клубе, так и в национальной команде.

Говоря о собственных качествах, Дуэ подчеркнул свою универсальность. По его словам, он способен действовать сразу на нескольких позициях, включая центральную зону полузащиты, различные роли в атаке, а также оба фланга нападения. При этом наиболее комфортно футболист чувствует себя в центре поля и в ситуациях, когда приходится работать в условиях ограниченного пространства, где особенно важны техника, скорость принятия решений и умение быстро взаимодействовать с партнерами.

Характеризуя Баркола, Дуэ отметил, что его одноклубник представляет собой классического флангового нападающего, главными достоинствами которого являются выдающаяся скорость и способность эффективно использовать свободные зоны. По словам форварда, именно эти качества делают Баркола крайне опасным для любой обороны и позволяют ему регулярно создавать угрозу воротам соперников.

Такая конкуренция внутри сборной Франции лишь повышает общий уровень команды. Наличие сразу нескольких футболистов высокого класса на схожих позициях предоставляет тренерскому штабу широкие возможности для выбора тактики в зависимости от конкретного соперника и позволяет сохранять высокую интенсивность игры на протяжении всего турнира.

Французская сборная продолжает борьбу на чемпионате мира 2026 года и считается одним из главных претендентов на победу в турнире. В условиях напряженного графика и матчей на выбывание глубина состава может стать одним из ключевых факторов успеха, а взаимное уважение между такими игроками, как Дезире Дуэ и Брэдли Баркола, только укрепляет шансы команды на достижение максимального результата.