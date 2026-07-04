Болельщики раскупили футболки Майкла Олисе после яркого старта на ЧМ-2026

Дата публикации: 04-07-2026 22:40

Полузащитник и вингер сборной Франции Майкл Олисе стал настоящим открытием чемпионата мира 2026 года не только благодаря яркой игре на поле, но и своей стремительно растущей популярности среди болельщиков. По данным французских СМИ, именно футболки с фамилией Олисе пользуются наибольшим спросом среди всей экипировки национальной команды.

Высокий интерес со стороны поклонников французской сборной напрямую связан с впечатляющим выступлением 24-летнего футболиста на мировом первенстве. Благодаря уверенной игре, большому объёму работы и регулярному участию в голевых атаках Олисе быстро превратился в одного из главных любимцев болельщиков, что сразу же сказалось на продажах официальной атрибутики.

Сообщается, что спрос на футболки оказался настолько высоким, что официальные магазины и спортивные ретейлеры не успевают пополнять запасы продукции. Во многих точках продаж экипировка с фамилией Олисе уже стала дефицитным товаром, а желающим приобрести игровую майку приходится ждать новых поставок. Такой ажиотаж лишь подтверждает стремительный рост популярности футболиста по ходу турнира.

Главной причиной такого внимания стали его действия непосредственно на поле. На чемпионате мира Майкл Олисе неизменно выходит в стартовом составе сборной Франции и является одним из ключевых созидателей атак команды. В четырех проведенных матчах полузащитник записал на свой счет сразу шесть результативных передач, став лучшим ассистентом французской команды и одним из самых эффективных игроков турнира.

Сборная Франции уверенно проходит дистанцию мирового первенства, одержав четыре победы подряд. Команда последовательно обыграла Сенегал (3:1), Ирак (3:0), Норвегию (4:1), а затем уверенно преодолела стадию 1/16 финала, победив Швецию со счетом 3:0. За четыре встречи французы забили 13 мячей, пропустив лишь дважды, что делает их одной из самых результативных и надежных команд турнира.

Большой вклад в эти успехи внес именно Олисе. Несмотря на отсутствие большого количества собственных голов, его способность создавать моменты для партнеров стала одним из главных оружий французской сборной. Благодаря отличному видению поля, технике и умению находить свободные зоны полузащитник регулярно становится организатором опасных атак.

Сейчас команда находится в Филадельфии, где продолжает подготовку к матчу 1/8 финала против сборной Парагвая. Французская сборная считается фаворитом предстоящего противостояния, однако тренерский штаб призывает игроков сохранять максимальную концентрацию, поскольку стадия плей-офф не оставляет права на ошибку.

Если Майкл Олисе продолжит демонстрировать столь высокий уровень игры, его популярность среди болельщиков, вероятно, будет только расти. Уже сейчас футболист считается одним из главных открытий чемпионата мира 2026 года, а высокий спрос на его игровую футболку стал еще одним подтверждением того, насколько стремительно он превратился в одну из новых звезд мирового футбола.