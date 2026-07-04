Холанд рассказал, почему с детства восхищается сборной Бразилии

Дата публикации: 04-07-2026 22:43

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился ожиданиями от одного из самых ярких противостояний стадии 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Перед встречей с Бразилией лидер норвежской команды признался, что испытывает особые эмоции, поскольку с детства восхищался игрой пятикратных чемпионов мира и всегда с интересом следил за выступлениями знаменитой южноамериканской сборной.

По словам форварда «Манчестер Сити», предстоящий матч станет для него по-настоящему особенным событием. Холанд отметил, что сколько себя помнит, сборная Бразилии всегда ассоциировалась у него с красивым футболом и выдающимися исполнителями, которые на протяжении десятилетий вдохновляли миллионы болельщиков по всему миру.

Норвежский нападающий подчеркнул, что играть против такой команды — большая честь для любого футболиста. Он назвал Бразилию удивительной страной с богатейшими футбольными традициями и выразил восхищение тем, сколько великих игроков она подарила мировому футболу. По мнению Холанда, именно уникальная футбольная культура позволяет бразильской сборной регулярно воспитывать исполнителей мирового уровня.

Форвард также отметил, что предстоящее противостояние станет грандиозным событием не только для участников матча, но и для всех любителей футбола. По его словам, встречи такого масштаба всегда вызывают особые эмоции, ведь на поле сходятся сильнейшие игроки мира, а атмосфера подобных поединков остается незабываемой.

Сам Холанд подходит к матчу в великолепной форме. На нынешнем чемпионате мира он уже успел стать одним из главных претендентов на звание лучшего бомбардира турнира. В трех проведенных матчах нападающий забил пять мячей, подтвердив репутацию одного из самых опасных форвардов современности. При этом заключительную игру группового этапа против Франции норвежец пропустил, получив возможность восстановить силы перед стартом плей-офф.

Высокая результативность Холанда стала одним из ключевых факторов успешного выступления сборной Норвегии на мировом первенстве. Благодаря его голам команда сумела выйти в стадию матчей на выбывание и теперь готовится к самому серьезному испытанию — встрече с одной из самых титулованных сборных в истории футбола.

Бразилия, которой руководит Карло Анчелотти, также считается одним из главных фаворитов чемпионата мира. Южноамериканцы располагают звездным составом и рассчитывают сделать очередной шаг к завоеванию шестого чемпионского титула. В свою очередь, норвежцы во главе с Холандом намерены доказать, что способны преподнести одну из главных сенсаций турнира.

Матч между Бразилией и Норвегией состоится 5 июля в Ист-Ратерфорде. Победитель противостояния получит путевку в четвертьфинал чемпионата мира, а проигравший завершит борьбу за титул. С учетом атакующего потенциала обеих команд и великолепной формы их лидеров эта встреча обещает стать одним из самых зрелищных и ожидаемых событий нынешнего мирового первенства.