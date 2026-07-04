Марк Касадо близок к уходу из «Барселоны» в «Аль-Хиляль»

Дата публикации: 04-07-2026 22:46

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо может стать одним из самых заметных участников нынешнего летнего трансферного окна. По информации испанских СМИ, серьезный интерес к 22-летнему воспитаннику каталонского клуба проявляет саудовский «Аль-Хиляль», который намерен приложить максимум усилий для оформления сделки в ближайшие дни.

Сообщается, что руководство саудовского клуба уже активно работает над возможным трансфером и рассматривает Касадо как одного из приоритетных кандидатов на усиление средней линии. Сам футболист пока не принял окончательного решения относительно своего будущего. Источники отмечают, что полузащитник испытывает определенные сомнения по поводу переезда в чемпионат Саудовской Аравии, однако прекрасно понимает, что предложенный контракт может стать для него крайне выгодным с финансовой точки зрения.

В «Барселоне» также внимательно следят за развитием ситуации. Каталонский клуб не исключает продажу одного из своих воспитанников и рассчитывает получить за игрока около 30 миллионов евро с учетом фиксированной суммы и возможных бонусов. Для руководства сине-гранатовых подобная сделка может стать важным источником дополнительных средств, которые впоследствии будут использованы для дальнейшего укрепления состава.

По имеющейся информации, «Барселона» хотела бы окончательно урегулировать вопрос с будущим Касадо уже на этой неделе. Такой срок связан с началом предсезонной подготовки: команда должна вернуться к тренировочному процессу 13 июля. Хотя завершение сделки до этой даты не является обязательным условием, в клубе предпочли бы избежать ситуации, при которой футболист вновь приступит к занятиям с основной командой, если его трансфер находится на завершающей стадии.

Марк Касадо является одним из воспитанников знаменитой академии «Ла Масия» и прошел все этапы подготовки в системе «Барселоны». В последние годы полузащитник постепенно закрепился в первой команде, заслужив доверие тренерского штаба благодаря работоспособности, дисциплине и умению эффективно действовать в центре поля.

В минувшем сезоне Касадо провел 34 матча во всех турнирах. Несмотря на то что его статистика ограничилась одной результативной передачей, молодой хавбек регулярно выполнял большой объем черновой работы, помогая команде как в обороне, так и при организации атак. Именно универсальность и высокий игровой интеллект делают его привлекательным вариантом для потенциальных покупателей.

Действующее соглашение футболиста с «Барселоной» рассчитано до лета 2028 года, поэтому каталонцы сохраняют сильные позиции на переговорах и не испытывают необходимости продавать игрока по сниженной цене. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Касадо составляет около 18 миллионов евро, однако потенциальная сделка с «Аль-Хилялем» может принести испанскому клубу значительно большую сумму.

Ожидается, что ближайшие дни станут решающими для будущего молодого полузащитника. Если стороны сумеют согласовать все условия, Касадо продолжит карьеру в Саудовской Аравии, а «Барселона» получит существенное финансовое пополнение. В противном случае хавбек останется в каталонском клубе и начнет подготовку к новому сезону вместе с основной командой.