«Бешикташ» согласовал с «Арсеналом» трансфер Леандро Троссарда

Дата публикации: 04-07-2026 22:48

Турецкий «Бешикташ» находится в шаге от одного из самых громких приобретений нынешнего летнего трансферного окна. По информации зарубежных СМИ, стамбульский клуб достиг принципиальной договоренности с лондонским «Арсеналом» о переходе бельгийского вингера Леандро Троссарда. Если оставшиеся детали будут урегулированы, опытный футболист продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Сообщается, что общая сумма сделки составит около 20 миллионов евро. Основная часть трансферной компенсации оценивается в 18 миллионов евро, еще 2 миллиона предусмотрены в виде различных бонусов, которые будут зависеть от выполнения определенных условий после перехода игрока.

Несмотря на согласие клубов по финансовым параметрам, сделка пока не считается полностью завершенной. На данный момент стороны продолжают обсуждать условия личного контракта футболиста. Именно этот этап остается последним серьезным препятствием на пути к официальному объявлению трансфера.

Леандро Троссард связан контрактом с «Арсеналом» до лета 2027 года, поэтому английский клуб сохранял выгодную позицию на переговорах. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость бельгийца составляет около 18 миллионов евро, что практически соответствует фиксированной части будущей сделки.

Минувший сезон получился для 31-летнего футболиста достаточно успешным. В составе команды Микеля Артеты Троссард провел 50 матчей во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и 11 результативными передачами. Благодаря универсальности бельгиец регулярно использовался на разных позициях в атаке, играя как на обоих флангах, так и ближе к центру нападения.

За годы выступлений в английской Премьер-лиге Троссард зарекомендовал себя как техничный и интеллектуальный футболист, обладающий отличным видением поля, высокой культурой паса и умением принимать нестандартные решения в завершающей стадии атак. Именно сочетание опыта и универсальности делает его привлекательным вариантом для клуба, который намерен бороться за самые высокие места в чемпионате Турции.

Для «Бешикташа» потенциальное подписание бельгийца может стать серьезным усилением атакующей линии. Клуб продолжает активно работать над обновлением состава и рассчитывает, что опыт Троссарда поможет команде успешно выступить как на внутренней арене, так и в еврокубках.

Пока же сам футболист полностью сосредоточен на выступлении за сборную Бельгии на чемпионате мира 2026 года. Все вопросы, связанные с его клубным будущим, вероятнее всего, будут окончательно решены уже после завершения участия национальной команды в мировом первенстве.

Если переговоры по личному контракту завершатся успешно, переход Троссарда станет одной из самых заметных сделок этого лета в турецком футболе. Для «Арсенала» продажа опытного вингера позволит освободить место в составе и получить дополнительные средства для дальнейшего усиления команды, тогда как «Бешикташ» приобретет футболиста с богатым опытом выступлений на самом высоком европейском уровне.