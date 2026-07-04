«Наполи» готов расстаться с Милинковичем-Савичем

Дата публикации: 04-07-2026 22:49

Турецкий «Бешикташ» продолжает активную работу на трансферном рынке и рассматривает возможность усиления вратарской линии. По информации инсайдера Николо Скиры, стамбульский клуб уже ведет переговоры с «Наполи» по поводу перехода сербского голкипера Вани Милинковича-Савича, который этим летом может сменить команду.

Сообщается, что руководство неаполитанцев больше не связывает долгосрочные планы с 29-летним вратарем и готово рассмотреть предложения по его продаже. Именно этим намерен воспользоваться «Бешикташ», который ищет опытного голкипера, способного стать первым номером команды в новом сезоне.

Переговоры между клубами продолжаются, однако их детали пока не раскрываются. Не сообщается и о возможной сумме сделки, хотя рыночная стоимость сербского футболиста, согласно данным портала Transfermarkt, оценивается примерно в 20 миллионов евро.

Путь Милинковича-Савича в «Наполи» оказался довольно необычным. Летом 2025 года он присоединился к неаполитанской команде на правах аренды из «Торино», где ранее зарекомендовал себя как один из наиболее надежных голкиперов итальянской Серии А. Впоследствии клуб воспользовался возможностью оформить полноценный трансфер, однако уже спустя непродолжительное время будущее вратаря вновь оказалось под вопросом.

В минувшем сезоне Милинкович-Савич провел за «Наполи» 38 официальных матчей во всех турнирах. За этот период он пропустил 38 мячей, а в 15 встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Такая статистика подтверждает его стабильность и способность регулярно помогать команде в сложных ситуациях.

Сербский голкипер известен своими внушительными физическими данными, уверенной игрой на выходах и хорошей реакцией. Кроме того, он обладает большим опытом выступлений на высоком уровне, что делает его привлекательным вариантом для клубов, ставящих перед собой серьезные турнирные задачи.

Для «Бешикташа» потенциальное подписание Милинковича-Савича может стать важным шагом в укреплении состава. Стамбульский клуб стремится вернуть себе статус одного из лидеров турецкого футбола и рассчитывает усилить сразу несколько позиций перед началом нового сезона. Приобретение опытного вратаря рассматривается как одно из ключевых направлений трансферной кампании.

В свою очередь, для самого футболиста переход в чемпионат Турции может стать возможностью получить стабильную игровую практику и вновь закрепиться в роли основного голкипера. Если в «Наполи» его перспективы выглядят неопределенными, то в «Бешикташе» серб может стать одним из лидеров команды.

Ожидается, что переговоры между сторонами продолжатся в ближайшие дни. Если клубам удастся согласовать финансовые условия сделки, а сам футболист примет предложение турецкого клуба, переход Вани Милинковича-Савича может стать одним из наиболее заметных трансферов лета для чемпионата Турции.