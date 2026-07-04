Эрве Ренар покинул пост главного тренера сборной Туниса

Дата публикации: 04-07-2026 22:51

Эрве Ренар официально объявил о завершении работы на посту главного тренера сборной Туниса. Французский специалист сообщил о своем решении вскоре после окончания выступления национальной команды на чемпионате мира 2026 года, поблагодарив федерацию, игроков и болельщиков за совместную работу.

В своем обращении Ренар отметил, что участие в мировом первенстве стало для него большой честью и важным этапом профессиональной карьеры. Он выразил искреннюю благодарность Федерации футбола Туниса за оказанное доверие и возможность возглавить национальную команду на крупнейшем футбольном турнире планеты.

Тренер также подчеркнул, что работа со сборной оставила у него исключительно теплые воспоминания. По словам специалиста, он искренне верит в дальнейшее развитие тунисского футбола и убежден, что национальная команда продолжит прогрессировать, радовать своих болельщиков яркими выступлениями и добиваться новых успехов на международной арене.

Отдельные слова благодарности Ренар адресовал всем, кто поддерживал его на протяжении этого периода. Он поблагодарил футболистов, сотрудников тренерского штаба, представителей федерации и поклонников команды, отметив, что совместная работа стала для него ценным опытом. В завершение своего обращения француз заявил, что его приключение в сборной Туниса подошло к концу, пожелав всем дальнейших успехов.

Работа Ренара во главе национальной команды получилась весьма непродолжительной. Он возглавил сборную Туниса 16 июня 2026 года уже по ходу чемпионата мира, сменив предыдущего наставника после тяжелого поражения команды от Швеции со счетом 1:5 в стартовом туре группового этапа. Перед опытным специалистом стояла непростая задача — попытаться изменить ситуацию в кратчайшие сроки и сохранить шансы на выход в плей-офф.

Несмотря на предпринятые усилия, добиться поставленной цели не удалось. Сборная Туниса не сумела набрать необходимое количество очков и завершила выступление на стадии группового этапа, досрочно покинув турнир. После этого Ренар принял решение завершить сотрудничество с национальной командой.

Эрве Ренар считается одним из самых опытных специалистов, работавших с африканскими сборными. За годы тренерской карьеры он успел возглавить национальные команды Замбии, Анголы, Кот-д’Ивуара и Марокко, добившись признания благодаря умению эффективно работать с коллективами в сложных условиях и добиваться высоких результатов на международной арене.

Теперь Федерации футбола Туниса предстоит заняться поиском нового главного тренера, которому будет поручено подготовить команду к следующему циклу международных соревнований. В ближайшие месяцы руководство федерации, вероятно, определится с кандидатурой специалиста, способного вернуть национальную сборную на путь стабильного развития и помочь ей вновь бороться за высокие результаты на крупнейших футбольных турнирах.