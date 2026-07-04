Марокко разгромило Канаду и вышло в четвертьфинал чемпионата мира

Дата публикации: 04-07-2026 22:52

Сборная Марокко уверенно преодолела стадию 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, одержав крупную победу над Канадой со счетом 3:0. Поединок, состоявшийся на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, завершился убедительным успехом африканской команды, которая благодаря мощному второму тайму обеспечила себе место в числе восьми сильнейших сборных турнира.

Первый тайм прошел в напряженной борьбе, где обе команды уделяли большое внимание обороне и старались не допускать грубых ошибок. Канадцы активно использовали скорость своих атакующих игроков, тогда как марокканцы предпочитали действовать более прагматично, выжидая удобный момент для быстрых контратак. Несмотря на несколько опасных эпизодов у обоих ворот, до перерыва счет так и не был открыт.

Дополнительные трудности для сборной Марокко возникли уже на 22-й минуте встречи. Из-за полученного повреждения поле был вынужден покинуть полузащитник Исмаэль Сайбари. Тренерскому штабу пришлось проводить незапланированную замену, однако потеря одного из игроков не сказалась на качестве игры команды после перерыва.

Ключевым моментом встречи стало начало второго тайма. Уже на 50-й минуте полузащитник Аззедин Унаи воспользовался своим шансом и точным ударом вывел Марокко вперед. Забитый мяч придал африканской сборной дополнительную уверенность, тогда как канадцам пришлось раскрыться в попытках отыграться.

По мере того как матч приближался к завершению, преимущество Марокко становилось все более заметным. На 82-й минуте Унаи вновь оказался в центре внимания, оформив дубль и практически сняв все вопросы относительно победителя противостояния. Полузащитник стал главным героем встречи, продемонстрировав высокое исполнительское мастерство и отличное чувство момента.

Окончательную точку в матче уже в компенсированное время поставил нападающий Суфьян Рахими. На 90+8-й минуте он завершил одну из стремительных атак своей команды, установив окончательный счет — 3:0. Этот гол стал заслуженным итогом уверенной игры марокканцев, которые полностью контролировали ход встречи после первого забитого мяча.

Для сборной Канады поражение означает завершение выступления на домашнем чемпионате мира. Команда сумела пробиться в плей-офф и достойно проявила себя на турнире, однако в матче с Марокко ей не хватило эффективности в атаке и надежности в обороне, чтобы навязать борьбу одному из сильнейших представителей африканского футбола.

Марокканская сборная, напротив, продолжает уверенное движение по турнирной сетке. В четвертьфинале чемпионата мира команда встретится с победителем противостояния между Францией и Парагваем. Независимо от того, кто станет следующим соперником, Марокко уже доказало, что способно успешно конкурировать с сильнейшими сборными мира и всерьез претендует на историческое достижение.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике и вступает в решающую стадию. С каждым новым раундом борьба за главный футбольный трофей становится все напряженнее, а уверенная победа над Канадой позволила Марокко сделать еще один важный шаг на пути к возможному историческому успеху.