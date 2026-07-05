Франция обыграла Парагвай и вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Дата публикации: 05-07-2026 02:23

Сборная Франции продолжила уверенное выступление на чемпионате мира 2026 года, оформив выход в четвертьфинал турнира. В матче 1/8 финала команда Дидье Дешама одержала непростую победу над Парагваем со счетом 1:0. Единственный гол встречи был забит с одиннадцатиметровой отметки, а автором решающего удара стал капитан французской сборной Килиан Мбаппе.

Матч прошел на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии и оправдал ожидания любителей футбола, подарив напряженную борьбу и высокую интенсивность на протяжении всех девяноста минут. Несмотря на статус фаворита, сборная Франции столкнулась с организованным сопротивлением соперника, который грамотно действовал в обороне и долгое время не позволял европейской команде создать по-настоящему опасные моменты.

В первом тайме французы больше владели мячом и старались использовать скорость своих атакующих игроков, однако оборонительные построения Парагвая действовали практически безошибочно. Южноамериканская команда дисциплинированно перекрывала свободные зоны и регулярно срывала атаки соперника еще на подступах к собственной штрафной площади.

После перерыва давление со стороны французской сборной постепенно усиливалось. Игроки Дидье Дешама стали чаще доставлять мяч в штрафную площадь соперника, вынуждая парагвайцев действовать на пределе возможностей. Ключевой эпизод встречи произошел на 70-й минуте, когда арбитр Ильгиз Танташев назначил пенальти в ворота сборной Парагвая.

Исполнять одиннадцатиметровый удар отправился Килиан Мбаппе. Нападающий хладнокровно реализовал свою попытку, отправив мяч в сетку и выведя Францию вперед. Этот гол оказался единственным в матче и принес французской команде путевку в следующий этап мирового первенства.

После пропущенного мяча сборная Парагвая активизировалась и предприняла несколько попыток сравнять счет, однако оборона французов действовала надежно. Команда Дешама сумела сохранить минимальное преимущество до финального свистка и вновь подтвердила статус одного из главных претендентов на победу в турнире.

Для Франции этот успех стал продолжением уверенного выступления в плей-офф. На предыдущей стадии команда без особых проблем разгромила сборную Швеции со счетом 3:0, а теперь преодолела еще один важный барьер на пути к решающим матчам чемпионата мира.

В четвертьфинале французскую сборную ждет крайне серьезное испытание. Соперником команды станет Марокко, которое ранее уверенно переиграло Канаду со счетом 3:0 и первым обеспечило себе место среди восьми сильнейших сборных турнира. Противостояние обещает стать одним из центральных событий следующего этапа чемпионата мира, поскольку обе команды демонстрируют высокий уровень организации игры и располагают футболистами мирового класса.

Для Парагвая чемпионат мира 2026 года завершился на стадии 1/8 финала. Несмотря на вылет, южноамериканская команда оставила достойное впечатление, сумев навязать борьбу одному из фаворитов турнира. Франция же продолжает борьбу за чемпионский титул, а Килиан Мбаппе вновь подтвердил свою роль лидера команды, забив решающий мяч в одном из самых важных матчей мирового первенства.