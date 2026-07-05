Мбаппе раскритиковал Парагвай после выхода Франции в четвертьфинал

Дата публикации: 05-07-2026 12:15

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе эмоционально прокомментировал победу своей команды над Парагваем в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. После финального свистка лидер французской сборной не скрывал удовлетворения результатом, но вместе с тем подверг критике стиль игры соперника, заявив, что южноамериканская команда практически не стремилась играть в атакующий футбол.

По словам капитана французской атаки, Парагвай сделал ставку на разрушение игры и оборону, отказавшись от активных действий впереди. Мбаппе подчеркнул, что подобная тактика не помешала Франции добиться поставленной цели, поскольку его команда сумела навязать сопернику свой футбол и заслуженно добилась победы.

Форвард отметил, что французская сборная не только продемонстрировала превосходство в качестве игры, но и доказала способность добиваться результата даже в сложных матчах, где соперник действует максимально закрыто. По мнению Мбаппе, именно такие встречи показывают настоящий уровень команды, ведь для победы необходимо не только создавать моменты, но и сохранять терпение, дисциплину и концентрацию.

Нападающий также подчеркнул, что Франция не является коллективом, способным играть исключительно в яркий атакующий футбол. Он отметил, что команда умеет адаптироваться к различным сценариям матчей, грамотно контролировать ход встречи и находить возможности для достижения нужного результата даже против хорошо организованной обороны.

Матч против Парагвая действительно получился непростым для подопечных Дидье Дешама. Южноамериканская команда долгое время успешно сдерживала атаки одного из главных фаворитов турнира, однако на 70-й минуте арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Мбаппе. Этот гол оказался единственным в игре и принес французам путевку в четвертьфинал чемпионата мира.

Благодаря победе сборная Франции продолжила борьбу за титул и теперь готовится к одному из самых интересных противостояний турнира. В четвертьфинале действующим вице-чемпионам мира предстоит встретиться с Марокко, которое ранее уверенно обыграло Канаду со счетом 3:0 и стало первой командой, обеспечившей себе место среди восьми сильнейших участников мирового первенства.

Предстоящая встреча обещает стать серьезным испытанием для обеих сборных. Франция располагает одним из самых звездных составов турнира и считается одним из главных претендентов на чемпионский титул. В свою очередь, Марокко уже неоднократно доказывало, что способно успешно противостоять фаворитам благодаря организованной игре, дисциплине и высокой самоотдаче.

Высказывания Мбаппе наверняка вызовут широкий резонанс после матча, однако сам нападающий дал понять, что сейчас для французской команды главным остается не стиль соперников, а продолжение успешного выступления на чемпионате мира. Следующей целью «трехцветных» станет выход в полуфинал, где цена каждой ошибки будет еще выше, а уровень сопротивления возрастет еще больше.