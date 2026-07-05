Мбаппе: «Если соперник играет грязно, мы тоже умеем отвечать»

Дата публикации: 05-07-2026 12:18

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе эмоционально прокомментировал напряженный матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против Парагвая. После минимальной победы со счетом 1:0 лидер французской команды заявил, что его сборной пришлось отвечать на жесткую и агрессивную манеру игры соперника, который, по его мнению, пытался вывести французов из равновесия не только борьбой на поле, но и постоянными провокациями.

Единственный мяч во встрече был забит на 70-й минуте. Мбаппе уверенно реализовал пенальти и принес своей команде путевку в четвертьфинал мирового первенства. Однако после окончания игры внимание оказалось приковано не только к результату, но и к словам капитана французской сборной.

По словам Мбаппе, футболисты Парагвая с первых минут сделали ставку на максимально жесткую борьбу. Форвард отметил, что французская команда была готова к подобному сценарию и не позволила сопернику навязать свои условия без сопротивления. Он подчеркнул, что если против его команды используют грубую игру и психологическое давление, то французы способны ответить тем же и не собираются уступать в подобных эпизодах.

Нападающий дал понять, что сборная Франции умеет побеждать не только благодаря красивому комбинационному футболу, но и за счет характера, самоотдачи и готовности вести борьбу в самых непростых обстоятельствах. По мнению Мбаппе, подобные качества особенно важны в матчах плей-офф, где каждая ошибка может привести к вылету с турнира.

По информации журналистов, концовка встречи действительно получилась крайне напряженной. В последние минуты матча футболисты Парагвая неоднократно пытались спровоцировать Мбаппе, используя жесткие единоборства, толчки и словесные перепалки. После финального свистка напряжение не исчезло — игроки южноамериканской сборной предприняли попытку спровоцировать массовую потасовку.

Однако серьезного конфликта удалось избежать. Вместо того чтобы отвечать агрессией, капитан французской команды отреагировал на происходящее с улыбкой и смехом, не позволив эмоциям взять верх. Такое поведение помогло быстро погасить напряжение и не допустить дальнейшего развития конфликта.

Победа над Парагваем позволила сборной Франции выйти в четвертьфинал чемпионата мира, где команду Дидье Дешама ждет еще более серьезное испытание. Следующим соперником французов станет сборная Марокко, которая уверенно преодолела предыдущую стадию, разгромив Канаду со счетом 3:0.

Для Франции этот успех стал очередным подтверждением чемпионских амбиций. Команда не только сумела преодолеть сопротивление крайне неудобного соперника, но и продемонстрировала психологическую устойчивость, не поддавшись на многочисленные попытки вывести игроков из равновесия. Именно подобные качества нередко становятся решающими на заключительных стадиях мирового первенства, где цена каждой ошибки возрастает многократно, а борьба выходит далеко за рамки исключительно футбольного мастерства.