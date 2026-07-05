Дешам объяснил, почему матч с Парагваем оказался таким сложным

Дата публикации: 05-07-2026 12:20

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги непростого матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против Парагвая, в котором его команда одержала минимальную победу со счетом 1:0. Французский специалист отметил, что игра получилась значительно тяжелее, чем может показаться по итоговому результату, а выход в четвертьфинал стал заслуженной наградой за дисциплину и терпение его футболистов.

По словам Дешама, сборная Франции имела возможности решить исход встречи гораздо раньше. Наставник считает, что реализация одного из моментов в концовке позволила бы избежать нервной развязки и сделать победу более уверенной. Однако команда не сумела увеличить преимущество, из-за чего напряжение сохранялось вплоть до финального свистка.

Особое внимание тренер уделил манере игры соперника. Дешам отметил, что Парагвай использовал практически все доступные средства для того, чтобы осложнить жизнь французской сборной. По его мнению, южноамериканская команда действовала очень организованно, делая ставку на физическую борьбу, плотную оборону и постоянное давление на соперника.

Наставник подчеркнул, что подобный стиль может не вызывать восторга у зрителей, однако заслуживает уважения, поскольку приносит результат и создает серьезные проблемы даже для команд самого высокого уровня. Именно поэтому, по словам Дешама, его футболистам было особенно важно сохранять самообладание и не поддаваться эмоциям на протяжении всей встречи.

Французский специалист отдельно отметил физическую мощь парагвайской сборной и ее умение качественно обороняться. Он подчеркнул, что матчи против представителей Южной Америки традиционно отличаются высоким уровнем сопротивления и требуют от европейских команд максимальной концентрации. Именно способность выдержать подобное давление, по мнению Дешама, позволила Франции добиться положительного результата.

Наставник признался, что испытывает удовлетворение не только из-за победы, но и из-за того, как его команда справилась с психологическими трудностями. Он подчеркнул, что выход в четвертьфинал является важным этапом на пути к главной цели и заслуживает того, чтобы игроки получили возможность насладиться этим успехом.

После завершения встречи многие зарубежные СМИ обратили внимание на крайне жесткую манеру игры парагвайской команды. В публикациях отмечалось большое количество силовой борьбы, эмоциональных эпизодов и попыток психологического давления на французских футболистов, особенно в концовке матча. Несмотря на это, команда Дешама сумела сохранить дисциплину и не позволила сопернику изменить ход встречи.

Теперь сборную Франции ожидает новое серьезное испытание. В четвертьфинале чемпионата мира ей предстоит сыграть против Марокко, которое уверенно переиграло Канаду со счетом 3:0. Африканская команда уже зарекомендовала себя как один из самых организованных коллективов турнира, поэтому французам предстоит еще один сложный матч на пути к возможному выходу в полуфинал мирового первенства.