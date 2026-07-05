Голкипер Парагвая рассказал, почему команда уступила Франции

Дата публикации: 05-07-2026 12:23

Голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль прокомментировал поражение своей команды от Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Несмотря на вылет с турнира, вратарь отметил самоотдачу партнеров и заявил, что национальная команда может покинуть мировое первенство с чувством выполненного долга.

По словам Хиля, тренерский штаб и футболисты прекрасно понимали, насколько опасной является французская сборная, особенно благодаря скорости и индивидуальному мастерству игроков группы атаки. Именно поэтому Парагвай старался действовать максимально организованно в обороне, ограничивая пространство для лидеров соперника и не позволяя им регулярно создавать опасные моменты.

Вратарь отметил, что исход встречи решили отдельные эпизоды. По его мнению, судьба путевки в четвертьфинал определилась благодаря мелким деталям, а ключевым моментом стал назначенный в ворота Парагвая пенальти. Именно этот одиннадцатиметровый удар, который уверенно реализовал капитан сборной Франции Килиан Мбаппе, стал единственным голом в матче и принес европейской команде минимальную победу со счетом 1:0.

Несмотря на разочарование от результата, Хиль подчеркнул, что у игроков нет причин упрекать себя. Он заявил, что каждый футболист полностью выложился на поле и сделал все возможное, чтобы добиться положительного результата. Именно поэтому, по мнению голкипера, сборная Парагвая имеет полное право покидать чемпионат мира с высоко поднятой головой.

Сам Орландо Хиль стал одним из главных героев встречи. Голкипер неоднократно выручал свою команду, отражая опасные удары французских футболистов и сохраняя интригу практически до самого финального свистка. Его уверенная игра получила высокую оценку организаторов турнира — именно Хиль был признан лучшим игроком матча, несмотря на поражение своей команды.

Благодаря надежным действиям вратаря Парагвай долгое время успешно сдерживал давление одного из главных фаворитов чемпионата мира. Французам пришлось приложить максимум усилий, чтобы найти путь к воротам соперника, а единственный мяч был забит лишь после исполнения пенальти во втором тайме.

Для сборной Парагвая нынешний чемпионат мира завершился на стадии 1/8 финала, однако команда оставила после себя положительное впечатление. Южноамериканцы продемонстрировали организованную игру, высокую дисциплину и характер, сумев навязать серьезную борьбу одному из сильнейших коллективов турнира.

Сборная Франции, в свою очередь, продолжает борьбу за чемпионский титул. В четвертьфинале команда Дидье Дешама встретится с Марокко, которое ранее уверенно переиграло Канаду со счетом 3:0. Французам предстоит еще одно непростое испытание, тогда как Парагвай завершает турнир, заслужив уважение благодаря самоотверженной игре и надежным действиям своего голкипера, ставшего лучшим футболистом матча.