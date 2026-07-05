Гранит Джака отказался менять «Сандерленд» на «Челси»

Дата публикации: 05-07-2026 12:29

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака не станет игроком «Челси» в нынешнее летнее трансферное окно. По информации итальянских и английских источников, опытный хавбек принял окончательное решение отказаться от перехода в лондонский клуб и продолжить карьеру в составе «Сандерленда».

Сообщается, что Джака лично уведомил главного тренера «Челси» Хаби Алонсо о своем решении. Испанский специалист рассчитывал усилить центральную линию команды за счет опытного полузащитника, обладающего богатым опытом выступлений в ведущих европейских чемпионатах и международных турнирах. Однако убедить швейцарца сменить клуб ему не удалось.

По данным источников, отказ футболиста стал разочарованием для наставника лондонцев. Алонсо видел в Джаке одного из ключевых кандидатов на усиление средней линии благодаря его лидерским качествам, тактической грамотности и способности руководить игрой команды в центре поля. Тем не менее сам игрок решил не менять нынешнюю команду.

Наиболее вероятным вариантом развития событий сейчас считается продолжение сотрудничества Джаки с «Сандерлендом». Действующий контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до лета 2028 года, а руководство «черных котов» изначально не проявляло желания расставаться с одним из лидеров команды.

Ранее сообщалось, что «Челси» предпринял попытку начать переговоры, предложив за футболиста около восьми миллионов фунтов стерлингов. Однако такое предложение было сразу отклонено. В «Сандерленде» сочли указанную сумму значительно ниже реальной стоимости одного из своих ведущих игроков. Более того, по информации британских СМИ, руководство клуба восприняло подобное предложение как проявление неуважения как к самому футболисту, так и к клубу.

Гранит Джака присоединился к «Сандерленду» лишь прошлым летом после ухода из «Байера». Несмотря на относительно небольшой срок пребывания в новой команде, швейцарец быстро стал одним из важнейших игроков коллектива благодаря своему опыту, лидерским качествам и стабильной игре в центре поля.

В минувшем сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 36 матчах во всех турнирах. За этот период он отметился одним забитым мячом и шестью результативными передачами, внеся весомый вклад в результаты команды. Однако значение Джаки для «Сандерленда» не ограничивается статистикой: его умение контролировать темп игры, организовывать атаки и руководить партнерами делает его одним из самых ценных футболистов состава.

Решение отказаться от перехода в «Челси» свидетельствует о том, что полузащитник намерен продолжить начатый проект в «Сандерленде» и не рассматривает смену клуба в ближайшее время. Для «черных котов» сохранение такого опытного игрока станет серьезным усилением перед новым сезоном, тогда как «Челси» теперь придется искать альтернативные варианты для укрепления центра поля.

Таким образом, одна из наиболее обсуждаемых трансферных историй последних недель, судя по всему, подошла к завершению. Гранит Джака остается в «Сандерленде», а лондонский клуб продолжит поиски полузащитника, способного усилить команду Хаби Алонсо перед стартом нового сезона.