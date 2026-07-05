Мохамед Салах: «Мы творим историю для Египта»

Дата публикации: 05-07-2026 12:31

Капитан сборной Египта Мохамед Салах эмоционально прокомментировал историческую победу своей команды над Австралией в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. После напряженного матча, завершившегося серией пенальти, лидер египетской сборной признался, что этот успех стал одним из самых ярких моментов в его футбольной карьере.

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии одиннадцатиметровых ударов египетские футболисты оказались точнее соперника, победив со счетом 4:2. Благодаря этому успеху национальная команда впервые в своей истории сумела преодолеть первый раунд плей-офф чемпионата мира и продолжила борьбу за главный футбольный трофей.

После финального свистка Салах не скрывал эмоций. По словам капитана, выступать за сборную Египта для него всегда было величайшей честью, а победа в столь важном матче принесла чувство невероятной гордости. Форвард отметил, что возможность защищать цвета своей страны остается главным источником мотивации на протяжении всей его карьеры.

Нападающий признался, что ради успеха команды был готов терпеть физический дискомфорт. Он рассказал, что играл через боль, поскольку считает подобную самоотдачу обязательной для каждого футболиста, представляющего свою национальную команду. По мнению Салаха, именно желание бороться до последней минуты помогло египтянам добиться исторического результата.

Капитан также отметил, что постоянно напоминает партнерам о необходимости ценить подобные моменты. Он подчеркнул, что участие в чемпионате мира само по себе является огромным достижением, а победы на таком уровне нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. По словам Салаха, каждый подобный успех должен приносить удовольствие и оставаться в памяти футболистов на всю жизнь.

Особое значение нынешнего результата связано с историей египетского футбола. Салах напомнил, что сборная неоднократно принимала участие в чемпионатах мира, однако прежде ей никогда не удавалось пройти дальше стартового этапа соревнований. Именно поэтому нынешний выход в следующую стадию турнира он назвал историческим достижением для всей страны.

Лидер египетской команды подчеркнул, что гордится не только итоговым результатом, но и своими партнерами, которые продемонстрировали характер, самоотверженность и умение справляться с давлением в решающий момент. Победа в серии пенальти, по его мнению, стала заслуженной наградой за огромный объем проделанной работы.

Теперь сборную Египта ждет еще более серьезное испытание. В матче 1/8 финала чемпионата мира команда встретится с действующим чемпионом мира — Аргентиной. Поединок состоится 7 июля и станет одним из самых ожидаемых противостояний следующей стадии турнира.

Несмотря на силу будущего соперника, слова Салаха свидетельствуют о том, что египетская сборная намерена продолжить борьбу без страха перед громкими именами. Исторический выход в плей-офф уже стал важной страницей в истории национального футбола, однако теперь команда мечтает сделать следующий шаг и попытаться преподнести одну из главных сенсаций чемпионата мира 2026 года.