Вратарь Парагвая бросил мяч в спину Мбаппе после отказа пожать руку

Дата публикации: 05-07-2026 12:35

После окончания матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Парагвая эмоции на поле не утихли. Сразу после финального свистка, зафиксировавшего минимальную победу французской команды со счетом 1:0, между капитаном «трехцветных» Килианом Мбаппе и голкипером парагвайцев Орландо Хилем произошел конфликт.

Напряжение, которое сопровождало встречу на протяжении всех 90 минут, сохранилось и после завершения игры. По информации очевидцев, первым поводом для инцидента стало поведение Мбаппе во время традиционного обмена рукопожатиями. Нападающий сборной Франции не стал пожимать руку Орландо Хилю и направился к своим партнерам, чтобы отпраздновать выход команды в четвертьфинал.

Такой жест вызвал бурную реакцию со стороны парагвайского вратаря. Не сумев скрыть эмоции после болезненного поражения, Хиль бросил мяч в спину французскому форварду, когда тот уже отходил от него. Этот поступок мгновенно привлек внимание игроков обеих команд и едва не спровоцировал более серьезное выяснение отношений.

К счастью, конфликт не успел перерасти в массовую потасовку. Футболисты обеих сборных, а также представители тренерских штабов оперативно вмешались в ситуацию и сумели развести участников инцидента. Уже через несколько секунд напряжение удалось погасить, а команды начали покидать поле.

Сам матч получился крайне эмоциональным и сопровождался большим количеством жесткой борьбы. Единственный гол был забит на 70-й минуте, когда Килиан Мбаппе реализовал пенальти и принес французской сборной победу. После игры представители обеих команд по-разному оценили характер встречи: во французском лагере неоднократно отмечали чрезмерную жесткость соперника, тогда как парагвайцы подчеркивали, что исход противостояния решил всего один эпизод.

Орландо Хиль, несмотря на поражение своей команды, провел выдающийся матч и был признан лучшим игроком встречи. Голкипер неоднократно спасал Парагвай, отражая опасные удары французских футболистов и сохраняя интригу практически до самого финального свистка. Однако даже его уверенная игра не позволила южноамериканской сборной избежать вылета с турнира.

Для Франции победа стала очередным шагом на пути к борьбе за чемпионский титул. Команда Дидье Дешама продолжает выступление на мировом первенстве и в четвертьфинале встретится со сборной Марокко, которая ранее уверенно переиграла Канаду со счетом 3:0.

Хотя эмоциональные эпизоды после финального свистка нередко становятся частью матчей плей-офф, в этот раз серьезных последствий удалось избежать. Благодаря своевременному вмешательству футболистов и представителей команд конфликт между Мбаппе и Хилем быстро завершился, не омрачив заслуженный выход французской сборной в следующую стадию чемпионата мира.