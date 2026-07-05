Сольбаккен оценил шансы Норвегии в матче с Бразилией на ЧМ-2026

Дата публикации: 05-07-2026 12:37

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен поделился ожиданиями от одного из самых интригующих матчей 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, в котором его команда встретится с пятикратными чемпионами мира — сборной Бразилии. Норвежский специалист признал высокий уровень будущего соперника, однако выразил уверенность, что его команда способна навязать борьбу одному из главных фаворитов турнира.

По словам Сольбаккена, Бразилия по-прежнему остается командой, которую считают фаворитом практически в любом международном матче. При этом наставник отметил, что в последние годы разрыв между южноамериканской сборной и остальными ведущими национальными командами заметно сократился. Именно поэтому норвежцы подходят к предстоящей встрече без страха, рассчитывая использовать собственные сильные стороны.

Тренер подчеркнул, что его команда уже продолжительное время демонстрирует качественный футбол, уверенно контролирует мяч и действует с высокой степенью уверенности. По мнению Сольбаккена, именно такой стиль игры позволил Норвегии успешно пройти предыдущие этапы турнира и выйти в плей-офф мирового первенства.

В то же время специалист прекрасно понимает масштаб предстоящего испытания. Он признал, что для победы над Бразилией его подопечным необходимо провести лучший матч на турнире. Любая потеря концентрации или допущенная ошибка может оказаться решающей против столь сильного соперника, обладающего большим количеством футболистов мирового класса.

Особое внимание наставник уделил игре бразильцев по ходу чемпионата мира. По его мнению, команда Карло Анчелотти постепенно прибавляет с каждым матчем. В качестве примера Сольбаккен привел второй тайм встречи против Японии, назвав его лучшим игровым отрезком сборной Бразилии на нынешнем мировом первенстве. Именно эта игра, по словам тренера, показала, насколько опасными могут быть южноамериканцы, когда действуют на максимуме своих возможностей.

Говоря о тактической подготовке, Сольбаккен отметил, что Норвегия не собирается концентрироваться исключительно на отдельных звездных игроках соперника. По его мнению, главная задача заключается в том, чтобы нейтрализовать игру всей команды Бразилии, а не только ее лидеров. При этом наставник признал, что реализовать подобный план будет крайне непросто.

Несмотря на уважение к сопернику, тренер не намерен отказываться от собственного футбольного стиля. Он подчеркнул, что сильнейшей стороной норвежской сборной остается сохранение своей игровой идентичности независимо от уровня противника. Команда намерена ограничить сильные качества Бразилии, но при этом сама будет стремиться как можно чаще контролировать мяч, организовывать собственные атаки и навязывать сопернику свою игру.

Матч между Бразилией и Норвегией обещает стать одним из центральных событий стадии 1/8 финала чемпионата мира. На поле встретятся пятикратные чемпионы мира и амбициозная норвежская команда во главе с одним из лучших бомбардиров турнира Эрлингом Холандом. Победитель противостояния продолжит борьбу за главный футбольный трофей планеты, а проигравший завершит выступление на мировом первенстве.

Встреча состоится в ночь с 5 на 6 июля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Для сборной Норвегии этот матч станет возможностью проверить собственный прогресс на фоне одного из самых титулованных коллективов мирового футбола и попытаться преподнести одну из главных сенсаций чемпионата мира 2026 года.