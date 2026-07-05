«Арсенал» заинтересовался бывшим голкипером «Интера» Яном Зоммером

Дата публикации: 05-07-2026 12:38

Лондонский «Арсенал» продолжает работу над укреплением состава перед новым сезоном и рассматривает возможность подписания опытного швейцарского голкипера Яна Зоммера. По информации инсайдера Экрема Конура, руководство «канониров» видит в бывшем вратаре «Интера» надежного и финансово доступного кандидата на роль дублера основного голкипера Давида Райи.

Зоммер находится на трансферном рынке в статусе свободного агента, что делает его особенно привлекательным вариантом для клубов, желающих усилить состав без выплаты трансферной компенсации. В конце июня «Интер» официально объявил об уходе 37-летнего вратаря после истечения срока действия его контракта.

За три сезона, проведенные в миланском клубе, швейцарец успел стать одним из самых опытных игроков команды и внес значительный вклад в ее успехи. Вместе с «Интером» он завоевал четыре трофея, неоднократно демонстрируя высокий уровень игры и подтверждая репутацию одного из самых надежных голкиперов Европы.

Несмотря на солидный возраст, Зоммер по-прежнему вызывает интерес у нескольких известных европейских клубов. По имеющейся информации, наиболее активную позицию в борьбе за его подписание занимает бельгийский «Брюгге», который в настоящий момент считается главным претендентом на опытного швейцарца. Кроме того, интерес к вратарю сохраняет и амстердамский «Аякс», продолжающий изучать возможность приглашения свободного агента.

«Арсенал» внимательно следит за развитием ситуации и рассматривает Зоммера как футболиста, способного обеспечить необходимую глубину состава на вратарской позиции. В лондонском клубе высоко ценят богатый международный опыт швейцарца, его лидерские качества, уверенную игру на линии ворот и способность сохранять спокойствие в самых напряженных матчах.

Дополнительным фактором, который может ускорить переговоры, является неопределенное будущее Кепы Аррисабалаги. По информации источников, испанский голкипер намерен покинуть «Арсенал», поскольку рассчитывает получать больше игровой практики. Сообщается, что интерес к нему проявляют сразу несколько клубов итальянской Серии А.

Если Кепа действительно сменит команду в ближайшее трансферное окно, «Арсеналу» потребуется новый резервный вратарь, способный в любой момент заменить Давида Райю без заметного снижения качества игры. Именно в этой роли руководство клуба рассматривает кандидатуру Зоммера.

За годы профессиональной карьеры швейцарский голкипер накопил огромный опыт выступлений на самом высоком уровне. Помимо успешной игры за «Интер», он известен своими выступлениями в немецкой Бундеслиге и за национальную сборную Швейцарии, где на протяжении многих лет являлся безоговорочным первым номером.

Окончательное решение о будущем Зоммера ожидается в ближайшие недели. Пока фаворитом в борьбе за его подписание считается «Брюгге», однако участие «Арсенала» и «Аякса» сохраняет интригу. Благодаря статусу свободного агента опытный голкипер остается одним из наиболее привлекательных вариантов на европейском трансферном рынке, а интерес сразу нескольких известных клубов лишь подтверждает его высокий профессиональный уровень.