Дата публикации: 05-07-2026 12:41

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени продолжит карьеру в мадридском «Реале», несмотря на серьезный интерес со стороны английских грандов. По информации зарубежных СМИ, руководство испанского клуба окончательно определилось с будущим футболиста и не намерено рассматривать предложения о его продаже в нынешнее летнее трансферное окно.

На протяжении последних месяцев за ситуацией вокруг французского хавбека внимательно следили «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Оба клуба рассматривали Тчуамени в качестве одного из главных кандидатов на усиление центральной линии поля и были готовы предпринять попытку организовать его переход. Однако планы английских команд потерпели неудачу после окончательного решения мадридского клуба.

Ключевую роль в сохранении полузащитника сыграл новый главный тренер «Реала» Жозе Моуринью. Португальский специалист рассчитывает сделать Тчуамени одним из основных игроков своей команды и намерен предоставить ему стабильное место в стартовом составе в новом сезоне. По мнению наставника, француз обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать важнейшей фигурой в центре поля и помочь команде в борьбе за трофеи.

Изначально руководство «Реала» рассматривало возможность масштабной перестройки средней линии. В сферу интересов мадридского клуба входили сразу несколько звездных полузащитников, среди которых назывались Энцо Фернандес и Родри. Однако реализовать эти трансферы не удалось, что заставило руководство пересмотреть приоритеты на летнем рынке.

После изменения ситуации Моуринью решил сосредоточить основные усилия на укреплении оборонительной линии, отказавшись от идеи кардинального обновления центра поля. В результате значение Тчуамени внутри команды только возросло, а вероятность его ухода практически исчезла.

Важным фактором стало и желание самого футболиста. По данным источников, французский полузащитник не проявлял инициативы в вопросе смены клуба и не обращался к руководству с просьбой о трансфере. Напротив, Тчуамени намерен продолжить борьбу за место в основном составе и рассчитывает стать одним из ключевых игроков новой команды Моуринью.

За время выступлений в «Реале» француз неоднократно демонстрировал высокий уровень игры, сочетая надежные действия в обороне с умением грамотно начинать атаки. Его физическая мощь, тактическая дисциплина и способность контролировать темп игры делают его одним из наиболее универсальных центральных полузащитников европейского футбола.

Для «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» такое развитие событий означает необходимость переключиться на другие варианты усиления состава. Оба клуба рассчитывали воспользоваться возможными изменениями в составе мадридцев, однако теперь вынуждены искать альтернативных кандидатов для укрепления центра поля.

Таким образом, трансферная интрига вокруг Орельена Тчуамени фактически завершилась. Француз остается в «Реале», где получит возможность закрепиться в числе игроков основного состава при Жозе Моуринью. Для мадридского клуба это решение означает сохранение одного из сильнейших полузащитников команды, а для самого футболиста — шанс окончательно утвердиться в роли лидера центра поля и стать важной частью нового проекта испанского гранда.