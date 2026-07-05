Более 100 полицейских охраняют сборную Англии перед матчем с Мексикой

Дата публикации: 05-07-2026 12:44

Сборная Англии оказалась под беспрецедентными мерами безопасности накануне матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против Мексики. Встреча, которая состоится на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико, уже сопровождается повышенным вниманием со стороны правоохранительных органов из-за ожидаемого ажиотажа среди местных болельщиков.

По информации зарубежных СМИ, безопасность английской делегации обеспечивает более сотни сотрудников полиции, экипированных бронежилетами. Усиленные меры были приняты после того, как команда столкнулась с крайне недружелюбным приемом сразу после прибытия в столицу Мексики.

Автобус с футболистами встретили сотни местных болельщиков, собравшихся возле гостиницы, где разместилась английская сборная. Поклонники хозяев турнира громко освистывали игроков, выкрикивали лозунги в поддержку национальной команды и скандировали название сборной Мексики, создавая напряженную атмосферу еще до начала встречи.

Для предотвращения возможных инцидентов вокруг отеля был введен особый режим безопасности. Территорию полностью оцепили, установили защитные ограждения и ограничили доступ посторонних лиц. Помимо сотрудников полиции, к охране привлечены подразделения национальной гвардии, кинологи со служебными собаками, а также операторы беспилотных летательных аппаратов, которые контролируют обстановку с воздуха.

Такие меры стали логичным продолжением повышенного внимания к безопасности английской команды. Ранее сообщалось, что в лагере сборной опасались возможных ночных акций со стороны мексиканских болельщиков. По этой причине тренерский штаб даже предпринимал дополнительные шаги для обеспечения полноценного отдыха футболистов, включая использование генераторов белого шума и других средств, способных защитить игроков от возможного внешнего шума.

Дополнительную сложность для англичан представляет не только атмосфера вокруг матча, но и само место его проведения. Стадион «Ацтека» считается одной из самых сложных арен мирового футбола. Высокогорье, жаркий климат и десятки тысяч шумных мексиканских болельщиков традиционно создают серьезные проблемы для любой гостевой команды.

Статистика также говорит в пользу хозяев. Сборная Мексики исторически крайне успешно выступает на «Ацтеке». За всю историю команда потерпела здесь лишь два поражения в 89 официальных матчах. Более того, на чемпионатах мира мексиканцы не проигрывают на своем легендарном стадионе уже десять встреч подряд, что делает их особенно опасным соперником в домашних условиях.

Несмотря на давление трибун и сложную атмосферу, сборная Англии рассчитывает продолжить борьбу за титул чемпиона мира. Команда Томаса Тухеля понимает, что матч против хозяев турнира станет одним из самых тяжелых испытаний на нынешнем мировом первенстве, однако уверена в своей готовности выдержать как футбольное, так и психологическое давление.

Поединок между Мексикой и Англией станет одним из центральных событий стадии 1/8 финала. Победитель продолжит борьбу за чемпионский титул, а проигравший завершит выступление на турнире. Учитывая историю противостояний, атмосферу на «Ацтеке» и высокий уровень обеих команд, болельщиков ожидает один из самых напряженных матчей чемпионата мира 2026 года.