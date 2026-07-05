Гави ответил на критику в адрес Роналду перед игрой ЧМ-2026

Дата публикации: 05-07-2026 12:45

Полузащитник сборной Испании Гави прокомментировал многочисленные дискуссии вокруг роли Криштиану Роналду в национальной команде Португалии накануне одного из самых ожидаемых матчей 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Испанский футболист дал понять, что не разделяет критических оценок в адрес легендарного форварда и считает его по-прежнему одним из самых опасных игроков мирового футбола.

Во время общения с журналистами Гави попросили прокомментировать распространенное мнение о том, что присутствие Роналду якобы сдерживает развитие игры португальской сборной и снижает эффективность команды. Однако полузащитник «Красной фурии» не согласился с подобной точкой зрения.

По словам испанца, подобные заявления чаще всего звучат со стороны болельщиков и экспертов, тогда как сами футболисты сборной Португалии придерживаются совершенно иной позиции. Гави подчеркнул, что внутри команды Роналду пользуется огромным авторитетом и уважением благодаря своему колоссальному опыту, достижениям и многолетнему лидерству.

Полузащитник отметил, что Криштиану давно заслужил место среди величайших футболистов в истории мирового футбола. По мнению Гави, независимо от возраста и этапа карьеры португалец остается игроком, который способен решить судьбу встречи одним эпизодом. Именно поэтому соперники продолжают относиться к нему с максимальным уважением и уделяют ему особое внимание при подготовке к матчам.

Испанский футболист также дал понять, что его команда не собирается недооценивать капитана португальской сборной. Даже если Роналду не проводит на поле все 90 минут или не демонстрирует прежнюю результативность, его присутствие оказывает серьезное влияние на игру команды. Опыт, лидерские качества и умение действовать в решающие моменты делают форварда важной фигурой для любого соперника.

Высказывания Гави прозвучали на фоне продолжающихся споров о роли Роналду в составе сборной Португалии. После ряда матчей чемпионата мира часть болельщиков и экспертов высказывала мнение, что национальной команде следует активнее использовать более молодых нападающих. Однако внутри португальской сборной подобных разговоров практически нет, а сам капитан продолжает пользоваться поддержкой партнеров и тренерского штаба.

Матч между Испанией и Португалией обещает стать одним из центральных событий стадии 1/8 финала чемпионата мира. Обе команды входят в число сильнейших сборных Европы и располагают большим количеством футболистов мирового уровня. Особое внимание болельщиков будет приковано к противостоянию опытного Криштиану Роналду и талантливого поколения испанских игроков, одним из лидеров которого является Гави.

Победитель этого принципиального поединка продолжит борьбу за выход в полуфинал мирового первенства, тогда как проигравшая команда завершит свое выступление на турнире. Именно поэтому каждая деталь предстоящей встречи вызывает повышенный интерес, а слова Гави лишь подчеркнули, насколько высоко даже соперники оценивают значение Криштиану Роналду для сборной Португалии.