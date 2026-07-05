Будущее Винисиуса в «Реале» остается под вопросом из-за разногласий по зарплате

Дата публикации: 05-07-2026 12:48

Будущее нападающего мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора остается одной из главных тем европейского трансферного рынка. Несмотря на желание обеих сторон продолжить сотрудничество, переговоры о новом контракте пока поставлены на паузу и возобновятся лишь после завершения чемпионата мира 2026 года.

По информации испанских СМИ, руководство «Реала» и представители футболиста совместно приняли решение временно отложить обсуждение нового соглашения. Такой шаг позволит бразильскому форварду полностью сосредоточиться на выступлении за национальную команду и не отвлекаться на вопросы клубного будущего в разгар мирового первенства.

Однако после окончания турнира сторонам предстоит решить один из самых сложных вопросов — финансовые условия нового контракта. Именно размер заработной платы остается главным препятствием на пути к достижению окончательной договоренности.

В настоящее время Винисиус получает около 20 миллионов евро за сезон. При этом представители игрока рассчитывают на существенное повышение оклада и хотят, чтобы новый контракт предусматривал ежегодную зарплату в размере примерно 30 миллионов евро. Руководство «Реала» считает подобные требования чрезмерными и пока не готово пойти на столь значительное увеличение выплат.

Разногласия по финансовой части делают переговоры непростыми, несмотря на взаимную заинтересованность в продолжении сотрудничества. В клубе высоко ценят вклад бразильца в успехи команды, однако традиционно придерживаются строгой политики в вопросах заработной платы и не стремятся нарушать внутреннюю структуру окладов.

Ситуация приобретает особую важность еще и потому, что уже через шесть месяцев — с 1 января 2027 года — Винисиус сможет официально вести переговоры с другими клубами в статусе будущего свободного агента, если к тому моменту новое соглашение с «Реалом» так и не будет подписано. Подобный сценарий неизбежно усилит интерес со стороны ведущих европейских и мировых клубов, готовых предложить бразильцу максимально выгодные финансовые условия.

Минувший сезон вновь подтвердил огромную значимость Винисиуса для мадридской команды. Во всех турнирах 25-летний нападающий провел 53 матча, отметившись 22 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Благодаря высокой скорости, технике, умению создавать моменты и регулярно приносить результат он остается одним из ключевых игроков атакующей линии «Реала».

Для мадридского клуба сохранение бразильца является одной из приоритетных задач. После неудачных попыток усилить отдельные позиции на трансферном рынке руководство намерено сохранить костяк команды, а Винисиус рассматривается как один из главных футболистов нового проекта.

Ожидается, что решающий этап переговоров начнется сразу после окончания чемпионата мира. Именно тогда стороны постараются найти компромисс по финансовым вопросам и подписать новое долгосрочное соглашение. В противном случае «Реал» рискует столкнуться с одной из самых сложных контрактных ситуаций последних лет, поскольку один из лидеров команды получит возможность самостоятельно выбирать новое место продолжения карьеры.