Забарный начнет подготовку к новому сезону вместе с ПСЖ

Дата публикации: 05-07-2026 12:50

Руководство «Пари Сен-Жермен» определилось с планами в отношении защитника сборной Украины Ильи Забарного перед стартом нового сезона. Французский клуб рассчитывает, что 22-летний футболист присоединится к команде во время предсезонной подготовки и будет работать под руководством главного тренера Луиса Энрике с первых дней тренировочного сбора.

По информации французских СМИ, официальное возвращение игроков ПСЖ к тренировочному процессу запланировано на 25 июля. Именно с этой даты команда начнет подготовку к новому сезону, в ходе которой тренерский штаб намерен оценить физическое состояние футболистов и постепенно подвести коллектив к старту официальных матчей.

При этом состав команды на первых тренировках будет неполным. Многие игроки парижского клуба продолжают выступление на чемпионате мира 2026 года или завершили участие в турнире совсем недавно, поэтому получат дополнительное время на восстановление и отпуск после напряженного международного сезона.

Илья Забарный не относится к числу футболистов, которым потребуется продленный отдых. Украинский защитник не задействован в поздних стадиях мирового первенства, поэтому сможет пройти стандартную программу восстановления и вовремя прибыть в расположение ПСЖ. Ожидается, что он присоединится к тренировочному лагерю без каких-либо задержек и начнет полноценную подготовку вместе с основной группой игроков.

Для Луиса Энрике раннее возвращение Забарного имеет большое значение. Предсезонный период традиционно используется не только для набора физических кондиций, но и для отработки новых игровых схем, взаимодействия между футболистами и адаптации команды к требованиям тренерского штаба. Возможность начать работу с первых дней позволит украинскому защитнику быстрее войти в игровой ритм и закрепить свои позиции в составе.

Несмотря на молодой возраст, Забарный уже считается одним из наиболее перспективных центральных защитников Европы. Его отличают уверенная игра в единоборствах, грамотный выбор позиции, спокойствие при владении мячом и умение начинать атаки первым пасом. Именно эти качества сделали украинца важной частью долгосрочного проекта парижского клуба.

В ПСЖ рассчитывают, что предстоящий сезон станет для защитника очередным шагом вперед в профессиональном развитии. Конкуренция за место в центре обороны остается высокой, однако тренерский штаб намерен предоставить всем игрокам возможность проявить себя уже во время летних сборов.

Предсезонная подготовка станет особенно важной для французского гранда, поскольку после насыщенного календаря многие футболисты будут возвращаться в расположение клуба в разное время. В таких условиях игроки, которые смогут приступить к работе с первых дней, получат дополнительное преимущество в борьбе за место в стартовом составе.

Для самого Забарного своевременное возвращение в расположение ПСЖ открывает хорошую возможность полноценно подготовиться к новому футбольному году и произвести впечатление на Луиса Энрике еще до начала официальных матчей. В клубе рассчитывают, что украинский защитник станет одним из важных элементов команды, которая вновь будет бороться за победы как на внутренней арене, так и в еврокубках.