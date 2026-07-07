«Реал» уже ищет замену Куртуа

Дата публикации: 07-07-2026 21:27

Руководство мадридского «Реала» начало работу над долгосрочным планом по поиску преемника основного голкипера команды Тибо Куртуа. Как сообщает Mundo Deportivo, в клубе уже обсуждают возможные варианты на будущее, хотя вопрос смены первого номера пока не считается первоочередным.

По информации источника, одним из главных кандидатов является вратарь английского «Брайтона» и сборной Нидерландов Барт Вербрюгген. В мадридском клубе внимательно следят за прогрессом молодого голландца и рассматривают его как потенциального наследника бельгийского голкипера.

При этом в «Реале» не исключают, что будущий основной вратарь может вырасти внутри клубной системы. Наиболее перспективным воспитанником на этой позиции считается Фран Гонсалес, который в настоящее время защищает ворота «Реала Кастильи».

Несмотря на обсуждение возможных кандидатов, руководство клуба полностью доверяет Куртуа. По данным Mundo Deportivo, бельгиец остаётся незаменимой фигурой в составе команды, поэтому срочной необходимости искать ему замену сейчас нет.

Тибо Куртуа выступает за «Реал» с 2018 года и за это время стал одним из лучших вратарей в истории клуба. В 2022 году он был удостоен престижного трофея имени Льва Яшина, который вручается лучшему голкиперу сезона.

В настоящее время 34-летний бельгиец находится в расположении национальной сборной, которая продолжает выступление на чемпионате мира 2026 года. В четвертьфинале турнира Бельгия встретится с Испанией, а сам Куртуа остаётся одним из ключевых игроков своей команды.