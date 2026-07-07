Официально: экс-наставник «Челси» Лиам Росеньор возглавил «Париж»

Дата публикации: 07-07-2026 21:29

Футбольный клуб «Париж» объявил о назначении нового главного тренера. Команду возглавил английский специалист Лиам Росеньор, ранее работавший с лондонским «Челси» и «Страсбургом».

О переходе тренера французский клуб сообщил на своём официальном сайте. Стороны подписали контракт, рассчитанный на два года.

Росеньор сменил на этом посту Антуана Комбуаре. Под руководством французского наставника «Париж» завершил прошлый сезон Лиги 1 на 11-м месте и сохранил прописку в элитном дивизионе. Однако после окончания чемпионата клуб и тренер не смогли договориться о продлении сотрудничества, в результате чего руководство приняло решение сменить наставника.

Для Росеньора это станет новой попыткой проявить себя во французском футболе после предыдущего опыта работы со «Страсбургом». Последним местом работы специалиста был «Челси», где он занимал пост главного тренера до апреля 2026 года.

Английский клуб отправил Росеньора в отставку после неудачного отрезка сезона. Решение было принято на фоне серии из пяти подряд поражений в матчах Премьер-лиги, которая серьёзно осложнила положение команды в турнирной таблице.

Теперь перед новым наставником стоит задача вывести «Париж» на более высокий уровень. Руководство клуба рассчитывает, что Росеньор поможет команде закрепиться в Лиге 1 и в перспективе побороться за места в верхней части турнирной таблицы чемпионата Франции.