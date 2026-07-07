Тони Кроос обратился к сборной Португалии после ухода Роналду

Дата публикации: 07-07-2026 21:32

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Тони Кроос прокомментировал завершение международной карьеры Криштиану Роналду. Бывший полузащитник мадридского «Реала» заявил, что теперь у сборной Португалии не осталось оправданий, а результаты команды станут главным ответом на многолетние споры вокруг её капитана.

По словам Крооса, на протяжении многих лет звучали противоположные мнения о влиянии Роналду на игру национальной команды. Одни считали, что именно присутствие звёздного форварда мешало Португалии полностью раскрыть свой потенциал, другие, напротив, называли его ключевой фигурой всех успехов сборной.

«Прежде всего поздравляю Португалию. Если целью было двигаться дальше без Криштиану Роналду, то вы её достигли. Годами твердили, что именно из-за Криштиану у Португалии возникали трудности. Другие утверждали, что без него команда станет лучше или что разницы между игрой с ним и без него нет. Хорошо — теперь им предстоит доказать это на деле».

Немецкий экс-футболист отметил, что после ухода Роналду требования к сборной Португалии станут только выше.

«С этого момента команду будут судить по тому, чего она добьётся после ухода Криштиану. Если они действительно верили, что он их сдерживал, то теперь обязаны выиграть следующий чемпионат Европы и всерьёз бороться за победу на следующих чемпионатах мира. Таковы законы футбола: слова нужно подкреплять результатами».

Кроос также подчеркнул, что именно Роналду стал человеком, изменившим историю португальского футбола.

«Мы все знаем, что Роналду сыграл огромную роль в изменении менталитета португальского футбола и помог завоевать самые значимые трофеи в истории страны. Теперь споры вокруг Криштиану позади. Всё внимание приковано к нынешнему поколению игроков. Их будут судить по завоёванным трофеям, а не по словам. Футбол помнит титулы, а не оправдания», — сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

Напомним, Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии после поражения от Испании (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. За национальную команду легендарный форвард выступал более двух десятилетий, став её лучшим бомбардиром и капитаном, а также приведя Португалию к победам на чемпионате Европы 2016 года и в Лиге наций УЕФА.