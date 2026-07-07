Официально: капитан «Краснодара» Сперцян перешёл в «Аль-Ахли»

Дата публикации: 07-07-2026 21:35

«Краснодар» официально подтвердил уход капитана команды Эдуарда Сперцяна. Полузащитник продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, где будет выступать за «Аль-Ахли».

О трансфере клуб сообщил на своих официальных ресурсах, поблагодарив футболиста за годы, проведённые в составе «быков».

«Спасибо за всё, капитан! Удачи на новом этапе карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».

Ранее СМИ сообщали, что Сперцян подпишет с «Аль-Ахли» контракт сроком на четыре года. По неофициальной информации, годовой оклад армянского полузащитника в новом клубе составит около шести миллионов евро.

Для «Краснодара» уход одного из лидеров станет серьёзной потерей. В сезоне-2025/2026 Сперцян был одним из ключевых игроков команды, проведя 42 матча во всех турнирах. За этот период он отметился 14 забитыми мячами и 18 голевыми передачами, подтвердив статус одного из лучших атакующих полузащитников Российской Премьер-Лиги.

Несмотря на то что действующее соглашение футболиста с «Краснодаром» было рассчитано до 30 июня 2029 года, стороны приняли решение о трансфере в саудовский клуб.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Сперцяна оценивается в 25 миллионов евро.

Переход в «Аль-Ахли» станет новым этапом в карьере 25-летнего хавбека, который за годы выступлений за «Краснодар» превратился в одного из символов клуба и его капитана.