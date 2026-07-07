Легенда «Атлетико» возвращается: Габи вошёл в тренерский штаб Симеоне

Дата публикации: 07-07-2026 21:37

Бывший капитан мадридского «Атлетико» Габи вновь будет работать в родном клубе. Как сообщает Marca, экс-полузащитник присоединится к тренерскому штабу первой команды и станет помощником главного тренера Диего Симеоне.

По информации источника, Габи заменит Нельсона Виваса, который покидает мадридский клуб после восьми лет работы в штабе аргентинского специалиста. Таким образом, с нового сезона легендарный футболист начнёт новый этап своей карьеры уже в качестве одного из ближайших помощников Симеоне.

Для Габи возвращение в «Атлетико» станет особенно символичным. Полузащитник является воспитанником клуба и на протяжении многих лет был одним из его лидеров. За первую команду он выступал в период с 2004 по 2007 год, а затем вернулся в Мадрид в 2011-м, проведя ещё семь сезонов в составе «матрасников».

После ухода из «Атлетико» в 2018 году испанец продолжил карьеру в катарском «Аль-Садде», где провёл два сезона и завершил выступления в качестве игрока в 2020 году.

Закончив профессиональную карьеру, Габи решил сосредоточиться на тренерской деятельности. За последние годы он успел получить опыт работы с молодёжной командой «Хетафе», а также входил в структуру «Сарагосы».

Теперь бывший капитан возвращается в клуб, с которым связаны главные успехи его игровой карьеры. В «Атлетико» рассчитывают, что опыт Габи и глубокое понимание философии команды помогут тренерскому штабу Диего Симеоне в борьбе за трофеи в новом сезоне.