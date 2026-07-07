«Это был мой дом». Легендарный Ханданович объявил об уходе из «Интера»

Дата публикации: 07-07-2026 21:42

Бывший вратарь и капитан «Интера» Самир Ханданович официально попрощался с миланским клубом. Словенец сообщил об уходе в социальных сетях, завершив тем самым 14-летнюю историю, связанную с «нерадзурри».

После окончания игровой карьеры Ханданович продолжил работать в структуре клуба, занимаясь подготовкой молодых голкиперов. Теперь специалист решил покинуть и тренерский штаб молодёжной команды.

В своём обращении словенец признался, что «Интер» всегда был для него чем-то большим, чем просто футбольный клуб.

«Мне никогда не нравилось рассказывать историю своей карьеры цифрами. Но когда 14-летний путь подходит к концу, невозможно не оглянуться назад и не подумать о том, в чём мне это помогло. «Интер» для меня был намного важнее, чем команда: это был мой дом и люди, которые оставили свой след в моей судьбе. Важная глава подходит к концу, однако я сохраню воспоминания, уроки и благодарность», — написал Ханданович.

Самир Ханданович перешёл в «Интер» летом 2012 года из «Удинезе». По данным СМИ, тогда миланский клуб заплатил за трансфер опытного голкипера около 15 миллионов евро.

За 11 лет в качестве игрока словенец стал одним из символов команды, долгое время носил капитанскую повязку и считался одним из лучших вратарей итальянской Серии А. После завершения профессиональной карьеры он остался в системе «Интера», чтобы начать тренерскую деятельность и передавать свой опыт молодым футболистам.

Теперь Ханданович открывает новую страницу своей карьеры, а его многолетняя связь с миланским клубом официально подошла к концу.