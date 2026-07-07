«Ювентус» нацелился на экс-защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунза

Дата публикации: 07-07-2026 21:43

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к центральному защитнику сборной Англии Джону Стоунзу. Как сообщает Sky Sport Italia, опытный футболист вошёл в список потенциальных кандидатов на усиление оборонительной линии итальянского гранда.

На данный момент 32-летний англичанин находится в статусе свободного агента после завершения сотрудничества с «Манчестер Сити». Именно отсутствие необходимости выплачивать трансферную компенсацию делает Стоунза особенно привлекательным вариантом для «Ювентуса».

По информации источника, руководство туринского клуба рассматривает англичанина как одного из возможных новичков, однако до конкретных переговоров или официального предложения дело пока не дошло.

Стоунз защищал цвета «Манчестер Сити» с лета 2016 года и за это время стал одним из ключевых игроков команды Хосепа Гвардиолы. Вместе с «горожанами» он выиграл множество трофеев, включая чемпионаты Англии и Лигу чемпионов.

В сезоне-2025/2026 защитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах. Результативными действиями он не отметился, однако продолжал оставаться важным игроком оборонительной линии команды, когда позволяли физическое состояние и отсутствие травм.

Стоунз является воспитанником «Барнсли», где начинал профессиональную карьеру. Позднее он выступал за «Эвертон», а затем перешёл в «Манчестер Сити», став одним из сильнейших английских центральных защитников своего поколения.

Если «Ювентус» решит перейти к активной стадии переговоров, подписание Стоунза может стать одним из наиболее заметных свободных трансферов нынешнего лета.