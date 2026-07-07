«Мы - не только Месси». Аргентинские болельщики объяснили, почему выбрали футболки других игроков

Дата публикации: 07-07-2026 21:48

Во время матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Аргентины и Египта часть аргентинских болельщиков удивила выбором игровой формы. Вместо традиционных футболок с фамилией Лионеля Месси многие пришли на стадион в экипировке других игроков национальной команды.

Корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер пообщался с фанатами на трибунах «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и узнал, почему они решили поддержать не капитана сборной, а его партнёров.

Один из болельщиков вместе с сыном пришёл на матч в футболках полузащитника Родриго Де Пауля. По его словам, такой выбор связан с мечтой ребёнка стать профессиональным футболистом.

«Для меня и моего сына это весело. Мой сын тоже хочет быть футболистом. И стать Месси невозможно. А Де Пауль — это отличный игрок! Мы любим его! Думаю, что это реальная мечта. Именно поэтому у нас футболки Де Пауля», — рассказал аргентинец.

Другой поклонник «альбиселесте» появился на стадионе в футболке форварда Хулиана Альвареса. Он подчеркнул, что, несмотря на величие Месси, нынешняя сборная Аргентины сильна прежде всего как команда.

«Месси — лучший игрок всех времён. Но у нас много талантов! Молодых талантов. И мы верим, что даже если у Месси будет неважный матч, команда всё равно сыграет хорошо. Так продолжается уже несколько лет. Мы — не только Месси. Конечно, все любят его, он лучший в истории. Но у нас есть хорошая команда», — отметил болельщик.

На момент общения с журналистом на стадионе проходил матч 1/8 финала чемпионата мира между Аргентиной и Египтом. После первого тайма впереди неожиданно была африканская сборная — 1:0. Встречу обслуживает французский арбитр Франсуа Летексье.