Месси вошёл в историю футбола: аргентинец установил абсолютный рекорд чемпионатов мира

Дата публикации: 07-07-2026 21:50

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси продолжает переписывать историю мирового футбола. Участвуя в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против Египта, капитан аргентинской команды установил сразу два выдающихся достижения.

Встреча стала для Месси 14-й в плей-офф мировых первенств. По этому показателю он сравнялся с бывшим нападающим сборной Германии Мирославом Клозе, который ранее единолично удерживал рекорд по количеству матчей в решающих стадиях чемпионатов мира.

Однако главным достижением стал другой исторический показатель. Поединок с Египтом оказался для аргентинца уже 31-м на чемпионатах мира. Благодаря этому Месси стал абсолютным рекордсменом по числу сыгранных матчей на мировых первенствах, если учитывать как мужские, так и женские турниры.

Ранее это достижение принадлежало легендарной американской футболистке Кристин Лилли, которая на протяжении многих лет оставалась единоличным лидером по количеству проведённых матчей на чемпионатах мира.

На момент публикации встречи 1/8 финала сборная Аргентины уступала Египту со счётом 0:1, однако у действующих чемпионов мира ещё оставалось время, чтобы изменить ход поединка.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики и завершится 19 июля. Аргентина защищает титул, завоёванный на предыдущем мировом первенстве в Катаре, где в финале команда Лионеля Скалони обыграла Францию в серии пенальти после невероятной ничьей 3:3 в основное и дополнительное время.