«Реал» выступил с официальным заявлением в защиту Мбаппе после скандала с сенатором Парагвая

Дата публикации: 07-07-2026 21:52

Мадридский «Реал» опубликовал официальное заявление в поддержку нападающего Килиана Мбаппе, который оказался в центре громкого конфликта с сенатором Парагвая Селестой Амарильей.

Испанский клуб резко осудил высказывания политика в адрес французского форварда, назвав их расистскими и ксенофобскими, а также выразил полную поддержку своему игроку.

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид выражает самое решительное осуждение возмутительных расистских и ксенофобских высказываний сенатора Парагвая Селесте Амарильи в адрес нашего игрока Килиана Мбаппе.

Наш клуб решительно осуждает подобные заявления, недостойные политического представителя, и выражает полную поддержку нашему игроку Килиану Мбаппе, который является образцом для подражания для миллионов людей, и особенно для детей во всём мире.

Подобное разжигание ненависти недопустимо в обществе. Футбол и спорт — это платформы для равенства и солидарности, и мадридский «Реал» продолжит работать над искоренением расизма, ксенофобии и насилия навсегда», — говорится в официальном заявлении клуба.

Конфликт между Мбаппе и Амарильей продолжается уже несколько дней. Первоначально сенатор Парагвая раскритиковала французского нападающего после матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, обвинив его в неуважительном отношении к игрокам сборной Парагвая. Позже стороны обменялись новыми резкими заявлениями, а политик даже пригрозила футболисту судебным разбирательством, заявив о возможном «гендерном насилии».

После публикации заявления «Реала» мадридский клуб фактически встал на сторону своего футболиста, подчеркнув, что считает любые проявления расизма, ксенофобии и языка ненависти недопустимыми как в спорте, так и за его пределами.