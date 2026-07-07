Аргентина совершила невероятный камбэк и вырвала победу у Египта

Дата публикации: 07-07-2026 21:54

Сборная Аргентины пробилась в четвертьфинал чемпионата мира 2026 года, одержав волевую победу над Египтом в одном из самых драматичных матчей нынешнего турнира. Встреча на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте завершилась со счётом 3:2 в пользу действующих чемпионов мира.

Начало встречи сложилось для аргентинцев крайне неудачно. Уже на 15-й минуте защитник сборной Египта Яссер Ибрахим открыл счёт, воспользовавшись ошибкой соперника и выведя африканскую команду вперёд.

Спустя несколько минут у Аргентины появился великолепный шанс восстановить равновесие. После нарушения правил Хессема Хассана на Николасе Тальяфико арбитр Франсуа Летексье назначил пенальти, однако Лионель Месси не сумел переиграть египетского голкипера, впервые на турнире не реализовав одиннадцатиметровый удар.

Во втором тайме Египет был близок к тому, чтобы увеличить своё преимущество. На 58-й минуте Мостафа Зико отправил мяч в ворота, однако после просмотра VAR судья отменил взятие ворот, зафиксировав наступ на ногу Лисандро Мартинесу в начале голевой атаки.

Тем не менее уже через девять минут Зико всё же добился своего. Форвард вновь оказался в центре событий и на 67-й минуте по всем правилам удвоил преимущество египтян, поставив Аргентину на грань сенсационного вылета.

Однако концовка встречи полностью изменила ход противостояния. На 79-й минуте центральный защитник Кристиан Ромеро сократил отставание, вернув интригу в матч.

Спустя пять минут своё слово сказал Лионель Месси. Капитан аргентинцев исправился за незабитый пенальти и точным ударом восстановил равновесие, подарив своей команде надежду на спасение.

Решающим стал уже третий компенсированный ко второму тайму минутный отрезок. На 90+3-й минуте полузащитник Энцо Фернандес завершил стремительную атаку точным ударом и принёс действующим чемпионам мира волевую победу — 3:2.

Благодаря этому успеху сборная Аргентины продолжает защиту своего титула и выходит в четвертьфинал мирового первенства. Следующим соперником команды станет победитель пары Швейцария — Колумбия.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Аргентина является действующим чемпионом планеты, завоевав титул на турнире 2022 года после победы над Францией в финале, где судьба трофея решилась в серии пенальти после ничьей 3:3 в основное и дополнительное время.