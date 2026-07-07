Киевское «Динамо» определилось с преемником Ярмоленко

Дата публикации: 07-07-2026 21:56

Киевское «Динамо» приняло решение относительно замены многолетнего лидера команды Андрея Ярмоленко. По информации источника, в матчах еврокубков на правом фланге атаки ставку планируют сделать на 19-летнего воспитанника клуба Богдана Редушко.

Молодой футболист рассматривается тренерским штабом как основной кандидат на эту позицию. В клубе рассчитывают, что Редушко сможет воспользоваться предоставленным шансом и закрепиться в основном составе уже в новом сезоне.

В минувшем чемпионате Украины полузащитник постепенно начал получать игровую практику на взрослом уровне. За сезон он принял участие в 13 матчах, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Несмотря на доверие к молодому воспитаннику, руководство «Динамо» не собирается останавливаться на достигнутом. Ранее сообщалось, что киевский клуб продолжает активную работу над усилением линии нападения.

После подписания Пьера Мунгенге из французского «Пари Сен-Жермен» «бело-синие» намерены оформить ещё одного атакующего футболиста. Одним из приоритетов трансферной кампании остаётся укрепление правого фланга, где после ухода или смены роли Ярмоленко команде необходима дополнительная конкуренция.

Таким образом, в новом сезоне Богдан Редушко получит возможность проявить себя на международной арене, однако борьба за место в стартовом составе «Динамо» на этой позиции, вероятно, станет ещё более серьёзной после завершения летнего трансферного окна.