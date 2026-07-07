Швейцария – Колумбия. Прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира 7 июля

Дата публикации: 07-07-2026 22:02

7 июля на легендарном стадионе Би Си Плейс состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди мужчин, в котором встретятся национальные сборные Швейцарии и Колумбии. Это противостояние ждут с нетерпением поклонники футбола со всего мира, ведь обе команды заслуженно вышли в стадию плей-офф, пройдя сложный групповой этап. Начало поединка запланировано на 23:00 по киевскому времени, так что болельщики смогут насладиться зрелищем в вечерних сумерках.

Швейцария

Швейцарская сборная на протяжении последних лет укрепила за собой статус команды, которая стабильно выступает на крупных турнирах и нередко доходит до поздних стадий плей-офф. На Евро два года назад швейцарцы удивили многих скептиков, а в отборочном цикле к этому мундиалю вновь доказали свою силу. За шесть матчей квалификации европейцы набрали четырнадцать очков, оторвавшись от ближайших преследователей, среди которых была и команда Косово, на три балла.

На мировом первенстве путь Швейцарии начался с неожиданной осечки: открыв счёт против Катара уже в дебюте встречи, коллектив не смог развить успех и был наказан за расточительность - на последних минутах пропущен мяч, который принес ничью. Однако даже такая неудача не выбила европейцев из колеи: затем последовали уверенные победы над Боснией и хозяевами чемпионата, сборной Канады, что обеспечило первое место в группе. В следующем раунде соперником Швейцарии стал крепкий Алжир, ведомый экс-наставником Петковичем. Для Эмболо и его партнеров это была особая встреча, но они справились на отлично, одержав победу со счётом 2:0 и гарантировав себе выход в четвертьфинал.

Колумбия

Колумбийская сборная после некоторого спада на мировой арене вновь заняла почетное место среди сильнейших команд Латинской Америки. На Копа Америка два года назад "Кофейщики" уступили только в дополнительное время мощной сборной Аргентины. Затем в сложной квалификации к чемпионату мира колумбийцы набрали 28 очков в 18 матчах, благодаря чему рано обеспечили себе заслуженную путевку на мировой форум.

В финальной части турнира команда продемонстрировала высококлассный футбол: сначала были уверенные победы над Узбекистаном (3:1) и ДР Конго (1:0). В заключительном поединке группового этапа, не затрачивая лишних ресурсов, колумбийцы сыграли нулевую ничью с Португалией — результат устраивал обе сборные, поскольку обе уже обеспечили выход в плей-офф. В 1/16 финала соперником стала сборная Ганы, где Арьяс отличился быстрым голом уже на 16-й минуте. Голкипер соперников, Ати-Зиджи, совершил целую серию спасений, не позволив поражению развиться в разгром.

Статистика личных встреч

Команды не так часто сталкивались между собой в истории. Первый товарищеский поединок между Швейцарией и Колумбией состоялся в 1991 году и завершился победой европейцев. Однако дальше удача сопутствовала латиноамериканцам: уже через три года на чемпионате мира Колумбия взяла реванш, а позже, в 2007 году, вновь оказалась сильнее в контрольной встрече. Эти результаты говорят о том, что соперничество между двумя сборными достаточно принципиальное и каждая встреча вызывает дополнительный интерес со стороны болельщиков и специалистов.

Прогноз

Перед стартом матча аналитики букмекерских контор отдают небольшое преимущество сборной Колумбии, в составе которой играет яркий лидер Луис Диас. Тем не менее противопоставить им будет прагматичная и честолюбивая команда Швейцарии, известная своей организованной обороной и способностью решать судьбу матчей за счет командной игры. Ожидать голевой феерии в этом противостоянии не приходится, ведь оба коллектива склонны играть осторожно, не раскрываясь без необходимости. Наиболее вероятным выглядит "низовой" сценарий — предлагается ставка на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,67. Игра столь равных соперников, где на кону стоит выход в следующий круг мирового первенства, наверняка будет насыщенной борьбой и тактическими хитростями. Этот матч имеет все шансы стать украшением стадии 1/8 финала и подарить незабываемые эмоции всем поклонникам футбола.