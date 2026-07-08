Швейцария выбила Колумбию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

Дата публикации: 08-07-2026 02:10

Сборная Швейцарии стала последним участником четвертьфинальной стадии чемпионата мира 2026 года. В напряжённом матче 1/8 финала швейцарцы обыграли Колумбию лишь в серии пенальти после того, как основное и дополнительное время не выявили победителя — 0:0.

Встреча состоялась на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере, а главным арбитром поединка был Иван Бартон из Сальвадора.

На протяжении 120 минут обе команды имели возможности отличиться, однако ни одной из сторон так и не удалось распечатать ворота соперника. Надёжная игра защитников и голкиперов привела к тому, что судьба путёвки в четвертьфинал решалась в серии одиннадцатиметровых ударов.

Швейцарская сборная оказалась хладнокровнее в решающий момент. Свои попытки уверенно реализовали Гранит Джака, Зеки Амдуни, Седрик Иттен и Рубен Варгас. Единственную осечку допустил Мануэль Аканджи, отправивший мяч выше перекладины.

У Колумбии точными ударами отметились Хуан Кинтеро, Хаминтон Кампас и Луис Диас. Однако Давинсон Санчес попал в перекладину, а удар Кучо Эрнандеса сумел парировать голкипер сборной Швейцарии Грегор Кобель, ставший главным героем послематчевой серии.

Победа со счётом 4:3 в серии пенальти вывела швейцарцев в четвертьфинал мирового первенства.

Следующим соперником команды станет действующий чемпион мира — сборная Аргентины, которая ранее совершила впечатляющий камбэк в матче с Египтом, отыгравшись со счёта 0:2 и победив 3:2 благодаря голу Энцо Фернандеса в компенсированное время.

Матч Аргентина — Швейцария состоится 12 июля на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (штат Миссури, США). Начало встречи запланировано на 4:00 по московскому времени. Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики и завершится 19 июля.