Официально: бывший тренер «Реала» Альваро Арбелоа возглавил «Фулхэм»

Дата публикации: 08-07-2026 02:12

«Фулхэм» объявил о назначении Альваро Арбелоа на пост главного тренера команды. Английский клуб подтвердил подписание долгосрочного контракта с испанским специалистом на своём официальном сайте.

Стороны заключили соглашение сроком на три года. Контракт 43-летнего наставника рассчитан до лета 2029 года.

В официальном заявлении лондонский клуб отметил успешную игровую карьеру Арбелоа, а также его стремительный прогресс на тренерском поприще.

«Клуб рад объявить о назначении Альваро Арбелоа новым главным тренером «Фулхэма». 43-летний специалист согласился на трёхлетний контракт, который будет действовать до лета 2029 года. После богатой на трофеи игровой карьеры тренерский путь Арбелоа пролегал, пожалуй, в самом большом клубе мира, начиная с молодёжных команд «Реала», а затем и до главной команды в прошлом сезоне», — говорится в заявлении клуба.

До переезда в Англию Арбелоа работал в системе мадридского «Реала», где прошёл путь от тренера молодёжных команд до работы с первой командой. Теперь испанцу впервые предстоит самостоятельно возглавить клуб английской Премьер-лиги.

Перед новым наставником стоит задача улучшить результаты «Фулхэма» в национальном чемпионате. По итогам сезона-2025/2026 лондонская команда заняла 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка в 38 матчах.

Руководство клуба рассчитывает, что Арбелоа сможет вывести «Фулхэм» на новый уровень и помочь команде включиться в борьбу за места в верхней части таблицы уже в ближайших сезонах.