Определились все четвертьфинальные пары ЧМ-2026: кто с кем сыграет за выход в полуфинал
После завершения последних матчей 1/8 финала окончательно сформировалась сетка плей-офф чемпионата мира 2026 года. В ночь с 7 на 8 июля путёвки в четвертьфинал завоевали сборные Аргентины и Швейцарии.
Действующие чемпионы мира едва не завершили борьбу за титул, однако сумели совершить впечатляющий камбэк в поединке с Египтом. Аргентинцы уступали по ходу встречи со счётом 0:2, но благодаря голам Кристиана Ромеро, Лионеля Месси и Энцо Фернандеса вырвали победу — 3:2.
Во втором матче игрового дня сборные Швейцарии и Колумбии не смогли определить сильнейшего ни в основное, ни в дополнительное время. После нулевой ничьей судьба путёвки в следующий раунд решалась в серии пенальти, где точнее оказались швейцарские футболисты — 4:3.
Таким образом, стали известны все пары четвертьфинальной стадии чемпионата мира:
- Франция — Марокко
- Испания — Бельгия
- Англия — Норвегия
- Аргентина — Швейцария
Каждое из этих противостояний определит участников полуфиналов мирового первенства.
Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Нынешний турнир стал историческим, поскольку впервые в финальной стадии приняли участие сразу 48 национальных сборных.
Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, которая завоевала титул на мундиале 2022 года и продолжает борьбу за защиту трофея.