Определились все четвертьфинальные пары ЧМ-2026: кто с кем сыграет за выход в полуфинал

Дата публикации: 08-07-2026 02:17

После завершения последних матчей 1/8 финала окончательно сформировалась сетка плей-офф чемпионата мира 2026 года. В ночь с 7 на 8 июля путёвки в четвертьфинал завоевали сборные Аргентины и Швейцарии.

Действующие чемпионы мира едва не завершили борьбу за титул, однако сумели совершить впечатляющий камбэк в поединке с Египтом. Аргентинцы уступали по ходу встречи со счётом 0:2, но благодаря голам Кристиана Ромеро, Лионеля Месси и Энцо Фернандеса вырвали победу — 3:2.

Во втором матче игрового дня сборные Швейцарии и Колумбии не смогли определить сильнейшего ни в основное, ни в дополнительное время. После нулевой ничьей судьба путёвки в следующий раунд решалась в серии пенальти, где точнее оказались швейцарские футболисты — 4:3.

Таким образом, стали известны все пары четвертьфинальной стадии чемпионата мира:

- Франция — Марокко

- Испания — Бельгия

- Англия — Норвегия

- Аргентина — Швейцария

Каждое из этих противостояний определит участников полуфиналов мирового первенства.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Нынешний турнир стал историческим, поскольку впервые в финальной стадии приняли участие сразу 48 национальных сборных.

Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, которая завоевала титул на мундиале 2022 года и продолжает борьбу за защиту трофея.