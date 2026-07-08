Египет обратился в ФИФА после поражения от Аргентины: требуют расследования и отстранения судей

Дата публикации: 08-07-2026 10:33

Египетская футбольная ассоциация (EFA) официально обратилась в ФИФА после драматичного поражения национальной команды от Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Globo.

Матч, завершившийся победой действующих чемпионов мира со счётом 3:2, обслуживала французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. После финального свистка представители египетского футбола выразили серьёзное недовольство рядом решений судей.

По информации источника, президент EFA Хани Абу Рида потребовал от Международной федерации футбола провести тщательное расследование работы арбитров. В частности, египетская сторона настаивает на проверке двух ключевых эпизодов встречи.

Первый связан с отменённым голом Мостафы Зико, который был аннулирован после вмешательства VAR из-за нарушения правил в начале голевой атаки. Второй касается решающего мяча Аргентины: в Египте считают, что перед победным голом Энцо Фернандеса арбитры могли не заметить нарушение правил, за которое следовало назначить пенальти.

Кроме расследования спорных моментов, глава египетской федерации потребовал отстранить Франсуа Летексье и его ассистентов от дальнейшей работы на чемпионате мира до завершения турнира.

Напомним, сборная Египта была близка к одной из главных сенсаций мундиаля. Африканская команда вела со счётом 2:0, однако в концовке встречи Аргентина совершила впечатляющий камбэк. Кристиан Ромеро сократил отставание, Лионель Месси восстановил равновесие, а уже в компенсированное время Энцо Фернандес принёс действующим чемпионам мира победу — 3:2.

Благодаря этому успеху Аргентина вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где встретится со сборной Швейцарии. Тем временем Египет рассчитывает добиться рассмотрения своей жалобы в ФИФА и получить официальную оценку спорных судейских решений.